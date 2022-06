Fedora Cloud tornerà ad essere una variante ufficiale del progetto

Il Fedora Engineering and Steering Committee, ovvero l'organo collegiale di governo del progetto Fedora che ne dirige lo sviluppo e l'evoluzione, ha approvato una petizione proveniente dalla community di sviluppatori della distribuzione che prevede il ripristino di Fedora Cloud, l'edizione dedicata appunto ai contesti di cloud computing, come variante ufficiale.

L'obbiettivo del comitato esecutivo, che ha approvato la decisione all'unanimità, è migliorare il supporto al mondo dei private hyperscaler e del public cloud environment, che stanno diventando sempre più rilevanti per qualsiasi tipologia di piattaforma web che necessità di eseguire applicativi e servizi di varia tipologia, sistemi che ovviamente sono animati da distribuzioni Linux come Fedora.

La petizione è stata inizialmente presentata dal Fedora Cloud Special Interest Group e dell'ingegnere software David Duncan, che oltre ad essere un contributor di Fedora è anche un dipendente di Amazon AWS . Nel dettaglio la proposta era argomentata cosi:

"L'edizione di Fedora Cloud dovrebbe essere presente nella home page del progetto assieme alle altre edizioni come Workstation, Server e IoT. La petizione per ripristinare Cloud Base come spin-off ufficiale si basa su di una precisa identificazione dei requisiti per il supporto ai vari public cloud environment ed ai private hyperscaler, che per diverse motivazioni non posso essere adeguatamente gestiti dalle altre versioni ufficiali.

Fedora Cloud si adatta in modo appropriato ai vari i ambienti virtuali, inoltre è stato fatto un grande lavoro di sviluppo che ha permesso di raggiungere ottimi livelli di esperienza utente. Adesso Fedora Cloud è davvero pronta per il mercato ed è facile da utilizzare all'interno dei contesti per cui è stata progettata. Le immagini di Fedora Cloud Base sono infatti focalizzate sul supporto agli ecosistemi cloud ed ai vari ambienti fail-only."