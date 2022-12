Fedora 38: sono previste migliorie per le operazioni di Shutdown e Reboot

Giusto qualche giorno fa vi parlavamo della novità inerente al supporto alle UKI (Unified Kernel Image) in Fedora 38. Di recente il team di developer della distribuzione, sempre tramite dei messaggi pubblicato sulla mailing list ufficiale del progetto, ha annunciato alla propria community di utenti, appassionati, maintainer e contributor la volontà di migliorare e velocizzare le operazioni di spegnimento e riavvio della distribuzione. Tale patch dovrebbero appunto fare la loro comparsa proprio in Fedora 38 anche se tali modiche devono ricevere ancora il via libera ufficiale del FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), ovvero l'0rgano composto dai coder della distribuzione che si occupa di valutare tutte le nuove proposte e funzionalità da inserire nelle varie stable release, andando quindi a guidare l'evoluzione di Fedora.

Attualmente infatti quando si avvia lo shutdown o il reboot del sistema esiste la possibilità che un servizio vada a bloccare tali processi per un periodo di tempo che va da pochi secondi fino a due minuti. Si tratta quasi sempre di demoni o tool che devono completare i propri task e si rifiutano di essere terminati fino al termine del proprio compito. Questo comportamento della distribuzione può essere frustrante, soprattutto se si ha fretta e se il sistema non sta svolgendo compiti di estrema importanza.

L'obbiettivo dei coder di Fedora è ridurre tale periodo temporale da 2 minuti ad un massimo di quindici secondi. Gli ingegneri del Fedora Workstation Working Group hanno infatti stabilito che tale arco di tempo è sufficiente per qualsiasi demone o applicativo per terminare i propri processi e quindi consentire lo spegnimento o il riavvio della distribuzione. Questo valore ovviamente dovrebbe poter essere configurabile, tramite il gestore dei demoni systemd, in caso di necessità particolari da parte dell'utente. Magari per assicurare a quei processi che svolgono compiti molto importanti di portare a termine i propri task, elemento che potrebbe quindi far comodo su di un server o più in generare all'interno di un device aziendale.