Fedora 38: confermata le velocizzazione dei tempi di riavvio/spegnimento

Il FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), ovvero l'ente composto dai coder di Fedora che si occupa di valutare tutte le nuove proposte e funzionalità da inserire nelle stable release, ha dato il via libera per l'implementazione di una serie di patch che vanno concretamente a ridurre le tempistiche di di reboot e shutdown del sistema operativo. Questa nuova soluzione software, che farà la sua comparsa in Fedora 38, era stata proposta a dicembre 2022 ma per diventare definitiva attendeva appunto il via libera da parte dei developer presenti nel FESCo. Concretamente i programmatori della distribuzione andranno a modificare le impostazioni del gestore dei demoni systemd in modo tale da indicare al sistema di termine qualsiasi processo entro quarantacinque secondi quando l'utente richiede il riavvio o lo spegnimento del computer.

In Fedora 37 infatti quando si avvia lo shutdown o il reboot della distribuzione può capitare che un servizio vada a bloccare lo spegnimento del PC anche per svariati minuti. Tale arco temporale tecnicamente è necessario per completare i task in esecuzione. In genere ad attuare questi comportamenti sono appunto dei demoni che si rifiutano di essere terminati fino al termine del proprio compito. Tale situazione può però diventare frustrante, soprattutto quando si ha fretta o nel caso in cui il sistema non sta svolgendo compiti di grande importanza.

Quindi in buona sostanza i programmatori di Fedora hanno in mente di limitare questo comportamento dei demoni durante lo shutdown, limitando fortemente la loro capacità di bloccare lo spegnimento per un massimo di quarantacinque. Si tratta di una notevole differenza rispetto ai due minuti attualmente concessi.

I developer del Fedora Workstation Working Group hanno stabilito che quarantacinque secondi sono un tempo sufficiente per qualsiasi demone o applicativo per terminare i propri processi e quindi consentire lo spegnimento o il riavvio della distribuzione. Tale tempistica ovviamente rimarrà sempre configurabile dall'utente tramite systemd.