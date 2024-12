FB4D: le funzionalità di Firebase nelle applicazioni Delphi

FB4D è una libreria open source sviluppata in Object Pascal che permette di integrare applicazioni scritte in Delphi con diversi servizi di Google Firebase. Supporta sia il framework VCL (Visual Component Library) che FireMonkey. Caratteristiche che la rendono adatta all'uso su più piattaforme tra cui Windows (Win64/Win32), macOS (Mac64/32), Linux (tramite FMXLinux), iOS e Android.

Le funzionalità di FB4D

La libreria offre una soluzione completa per gli sviluppatori Delphi che desiderano integrare le funzionalità di Firebase nelle loro applicazioni. È supportata una vasta gamma di piattaforme e vengono forniti inoltre strumenti per l'autenticazione, la gestione dei database, l'archiviazione e l'elaborazione delle immagini tramite machine learning.

Le funzionalità messe a disposizione da FB4D includono:

Firestore Database per la gestione di database NoSQL scalabili.

per la gestione di database NoSQL scalabili. Firebase Realtime Database per la sincronizzazione dei dati in tempo reale.

per la sincronizzazione dei dati in tempo reale. Firebase Storage per l'archiviazione dei file.

per l'archiviazione dei file. Firebase Functions per l'esecuzione di funzioni serverless.

per l'esecuzione di funzioni serverless. Vision ML per l'integrazione di servizi di machine learning finalizzati all'analisi delle immagini.

Per l'autenticazione la libreria supporta metodi come l'accesso tramite email è password e l'accesso anonimo. Si basa sulle API REST di Firebase offrendo metodi sia sincroni che asincroni e facilita l'implementazione in applicazioni con interfacce grafiche, servizi e thread in background.

Requisiti per l'utilizzo

FB4D è una libreria basata interamente su codice sorgente e utilizza interfacce di classe. Per poterla impiegare all'interno di un progetto si deve disporre come minimo Delphi 10.3 Rio Update 2. Diversamente potrebbe non funzionare correttamente. È importante notare inoltre che il supporto per versioni precedenti, da Delphi 10 Seattle a Delphi 10.2 Tokyo, è stato interrotto con l'introduzione del Firestore Listener nel marzo 2021.

Come anticipato, FB4D è stata sviluppata interamente in Object Pascal e può essere utilizzata con FireMonkey su tutte le piattaforme supportate. La libreria e i suoi progetti di esempio sono stati testati su Win64, Win32, Mac64/32, Linux con architettura a 64 bit (utilizzando la toolchain FMXLinux), iOS64 e Android. Per le piattaforme mobile è necessario installare le librerie OpenSSL che garantiscono il funzionamento del TokenJWT con cui viene effettuata la verifica dei token.