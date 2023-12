Fatti cambiare la vita col portatile ASUS Chromebook Plus IN OFFERTA!

ASUS è fin dalla sua nascita sinonimo di tecnologia, soprattutto se prendiamo in considerazione i PC portatili, i Chromebook che hanno fatto la felicità di milioni di utenti. Se sei alla ricerca di un PC portatile di buona qualità, puoi da oggi approfittare di una grande occasione su Amazon, fare il salto dal tuo vecchio portatile a uno nuovo e con tutti i comfort.

Da oggi infatti puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il PC portatile ASUS Chromebook Plus a soli 349€, con sconto del 22% sul totale e un risparmio di ben 100€ sul prezzo di listino!

ASUS Chromebook è sempre con te!

Quello di cui parliamo è uno straordinario PC con display Full HD da 14 pollici incastonato nel suo solido chassis. In combinazione con esso, il dispositivo massimizza l'area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti per una produttività mirata. Come detto, è molto comodo, con il suo peso leggero da 1,44kg e il suo spessore di 1,87cm. Questo gioiellino è progettato per te che sei sempre di corsa tutto il giorno!

Questo ASUS Chromebook Plus ha dalla sua un processore Intel Core i3 di 12a generazione e 8 GB di memoria, ed è abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata!

