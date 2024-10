Fastweb Mobile offre 150 Giga in 5G e minuti illimitati a 7,95€ al mese

Fastweb Mobile, l'offerta per la telefonia mobile di Fastweb, è in promo sul sito ufficiale a 7,95 euro al mese. Include 150 Giga in 5G e minuti illimitati, con spedizione della SIM o eSIM gratis.

L'attivazione dell'offerta Fastweb Mobile può essere completata online su questa pagina dedicata del sito Fastweb. Non sono previsti costi per attivare la promo, ma un unico contributo SIM/eSIM di 10 euro.

Fastweb Mobile in promozione a 7,95 euro al mese

Fastweb con la sua nuova offerta mobile propone 150 Giga per navigare senza nessuna limitazione alla massima velocità, grazie alla rete 5G disponibile in un numero crescente di comuni italiani e dispositivi smart. In più, i clienti di Fastweb Mobile possono beneficiare di chiamate illimitate, sia verso numeri fissi che mobili nazionali, senza scatto alla risposta.

Un altro vantaggio offerto da Fastweb è l'offerta trasparente, senza costi nascosti né vincoli. A questo riguardo, segnaliamo che il roaming è incluso non solo nei Paesi dell'Unione europea ma anche nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina.

Un ulteriore punto di forza delle offerte Fastweb è garantito da MyFastweb, l'app che consente agli utenti di avere una panoramica d'insieme aggiornata e in tempo reale sulla propria promozione, monitorando credito, consumi e ricarica. All'interno di MyFastweb è disponibile anche un efficace servizio di assistenza, sempre pronto a intervenire per risolvere qualsiasi eventuale problema.

Fastweb Mobile è disponibile in offerta a 7,95 euro al mese sul sito ufficiale di Fastweb. Puoi attivare la promozione con 150 Giga in 5G e minuti illimitati direttamente online su questa pagina del sito.

