Fastweb Mobile, l’offerta conveniente, affidabile e sostenibile

Come orientarsi nel vasto panorama di offerte mobile? Cercare il prezzo più basso è sicuramente un elemento, ma non l’unico se non supportato da un’offerta altrettanto vantaggiosa. In questo senso Fastweb Mobile rappresenta una grande opportunità: 7,95€ al mese per 150 GB di traffico e minuti illimitati con tutti i vantaggi del mondo Fastweb.

La differenza di Fastweb Mobile

Attivando l’offerta Fastweb Mobile si ha un piano affidabile e conveniente. Affidabile perché la linea Fastweb è tra le più veloci in Italia e in questa offerta è inclusa anche la navigazione in 5G. L'offerta prevede 100 SMS al mese e chiamate (in Italia e in 60 Paesi esteri) illimitate; mentre per navigare online sono disponibili 150 GB al mese. Tutto a soli 7,95€ senza costi aggiuntivi e senza vincoli di durata o addebiti in caso di recessione anticipata del contratto.

L’affidabilità e la convenienza di Fastweb Mobile si concretizzano poi nella possibilità di muoversi senza vincoli di navigazione (il roaming è incluso fino a 11 GB al mese anche in Svizzera, Ucraina e Regno Unito). Grazie all’app mobile è poi possibile tenere tutto sotto controllo intervenendo in maniera risolutiva in qualsiasi momento.

Un aspetto peculiare di Fastweb Mobile è dato poi dalla sua attenzione alla sostenibilità. L’offerta è attivabile anche con l’eSIM o con l’ecoSIM, una scheda ottenuta con il 100% di plastica riciclata e consegnata con un packaging biodegradabile e con inchiostri naturali. Inoltre tutta l’azienda utilizza esclusivamente energie rinnovabili andando a ridurre le proprie emissioni inquinanti. Su questo fronte Fastweb è impegnata anche su diversi progetti destinati alla riqualificazione dei territori urbani per l’assorbimento di CO2. Si tratta di progetti per i quali l’azienda sostiene per contrastare efficacemente i cambiamenti climatici.

Scegliendo Fastweb Mobile a 7,95€ al mese avrai tutti i vantaggi di una rete veloce, stabile e conveniente contribuendo anche a queste grandi iniziative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.