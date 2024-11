Fastweb Mobile: 150 Giga con 5G incluso e chiamate illimitate a 7,95€

Chi è alla ricerca di una nuova offerta mobile può prendere in considerazione quella proposta da Fastweb: 150 Giga, anche in 5G, più minuti illimitati a 7,95 euro al mese, con la spedizione della SIM gratis. Inoltre, l'attivazione di Fastweb Mobile dà diritto a uno sconto di 4 euro sull'offerta per la fibra (disponibile a partire da 23,95 euro al mese).

Una rete mobile veloce, la connettività in 5G, possibilità di scegliere il formato eSIM e minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali: questo è quanto offre Fastweb Mobile, al prezzo concorrenziale di 7,95 euro al mese. Concorrenziale perché la maggior parte delle offerte 5G oggi disponibili parte da 9,99 euro al mese.

L'offerta 5G con 150 Giga è attivabile tramite questa pagina del sito ufficiale Fastweb.

Fastweb Mobile con 150 Giga in 5G a 7,95 euro al mese

Uno dei principali punti di forza di Fastweb Mobile è la velocità. Non è un caso che Ookla abbia premiato Fastweb come la rete mobile più veloce d'Italia per la quarta volta negli ultimi anni. A questo proposito, l'operatore chiarisce che il 5G è disponibile nelle aree coperte dal servizio e nei dispositivi idonei.

Per chi non lo sapesse, la rete mobile di Fastweb si appoggia a WindTre, che vanta quella che ad oggi è forse la migliore copertura a livello nazionale della rete 5G. E per sapere se la zona in cui si risiede è raggiunta o meno dal 5G, è sufficiente andare [/affiliate_link]sulla pagina dedicata di Fastweb[/affiliate_link] ed effettuare la verifica tramite la mappa messa a disposizione.

Tornando all'offerta in corso, il costo mensile di 7,95 euro al mese include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili), la spedizione della SIM o della eSIM al momento dell'attivazione dell'offerta, e i corsi Fastweb Digital Academy.

Tutti i dettagli dell'offerta 5G sono consultabili su questa pagina del sito Fastweb.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.