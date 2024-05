Fastweb Casa: PROMO da 24,95 euro

Fastweb offre diverse opzioni per la connessione domestica ad Internet, tra cui le offerte Fastweb Casa e Fastweb Casa Light FWA, ognuna pensata per soddisfare esigenze diverse. Di seguito troverai un breve riepilogo per aiutarti a scegliere l'opzione più adatta alle tue necessità. Il prezzo di partenza è di soli 24,95 euro mensili.

Fastweb Casa: i dettagli

L'offerta Fastweb Casa include:

Fibra ultraveloce : per una connessione Internet rapida e stabile.

: per una connessione Internet rapida e stabile. Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

verso fissi e mobili nazionali. Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, per una copertura Wi-Fi ottimale in tutta la casa.

con Wi-Fi 6, per una copertura Wi-Fi ottimale in tutta la casa. Assicurazione gratuita con Quixa , a scelta tra Assistenza Casa e Assistenza Pet.

, a scelta tra Assistenza Casa e Assistenza Pet. Accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy inclusi nell'offerta.

inclusi nell'offerta. Costo mensile di 29,95 €.

La Fastweb Casa Light FWA è un'opzione più leggera che utilizza una tecnologia mista Fibra Radio per fornire una connessione Internet ultraveloce fino a 1 Gigabit/s. Questa offerta è caratterizzata da:

Nessun vincolo contrattuale , con la libertà di disdire l'offerta in qualsiasi momento.

, con la libertà di disdire l'offerta in qualsiasi momento. Installazione di una piccola antenna inclusa per garantire la connessione.

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 incluso.

Costo mensile di 24,95 € .

. Anche in questo caso, l'offerta comprende l'accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy.

Costi ed altro

Sia Fastweb Casa che Fastweb Casa Light FWA offrono soluzioni interessanti per la connessione Internet a casa. La scelta tra le due dipenderà dalle tue esigenze specifiche, come la velocità di connessione desiderata, la necessità o meno di vincoli contrattuali e il tipo di copertura disponibile nella tua zona. Entrambe le opzioni includono vantaggi aggiuntivi come l'accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy e, nel caso di Fastweb Casa, anche un'assicurazione gratuita con Quixa.

Entrambe le offerte godono di attivazione gratuita. Quindi per avere internet a casa non dovrete tirar fuori un centesimo.

