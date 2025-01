Fastweb Casa Light: la connessione Fibra ultraveloce per la tua casa

I vantaggi di Fastweb Casa Light

Fibra Ultraveloce

Naviga alla massima velocità disponibile grazie alla rete in fibra di Fastweb: guarda video in streaming, gioca online e lavora da casa senza interruzioni.

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

L'innovativo router NeXXt One garantisce stabilità e velocità in tutta la casa, grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 di ultima generazione. Inoltre, è compatibile con il Wi-Fi Booster, un amplificatore con Alexa integrata per una copertura ottimale anche negli ambienti più grandi.

Corsi Fastweb Digital Academy inclusi

Con Fastweb Casa Light hai accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, una scuola dedicata alle professioni digitali, per acquisire competenze richieste nel mercato del lavoro moderno.

Opzione Plus

Aggiungendo solo 2 € al mese dopo i primi 2 mesi gratuiti, puoi accedere a vantaggi esclusivi come sconti su servizi di streaming, cinema, viaggi e altro ancora.

Fastweb Protect

Per una navigazione sicura, puoi aggiungere il servizio Fastweb Protect per soli 3 € al mese dopo i primi 3 mesi gratuiti. Questo ti offre protezione contro virus, malware e phishing, oltre a una polizza assicurativa contro il furto d'identità digitale.

Offerta Mobile abbinata

Vuoi risparmiare e ottenere ancora più vantaggi? Con l'aggiunta di una SIM Fastweb Mobile, il prezzo di Fastweb Casa Light scende a 23,95 € al mese. Puoi scegliere tra diversi piani mobile:

150 GB in 5G e chiamate illimitate: 7,95 €/mese

e chiamate illimitate: 7,95 €/mese 200 GB in 5G e chiamate illimitate: 9,95 €/mese

e chiamate illimitate: 9,95 €/mese 300 GB in 5G e chiamate illimitate: 11,95 €/mese

Tutti i piani includono il contributo SIM di 10 €. Per conoscere l'offerta completa di Fastweb Casa Light clicca qui.