False segnalazioni di contenuti espliciti su X su guerra e terremoti

Negli ultimi tempi, sta crescendo una nuova truffa su X (ex Twitter) che sfrutta eventi di grande impatto mediatico, come la guerra in Ucraina e i terremoti, per attirare gli utenti su siti web pericolosi. Gli scammer, sfruttando la curiosità e l'apprensione degli utenti, creano post ingannevoli che promettono informazioni sensazionali su eventi critici. Questi post, però, non conducono a notizie autentiche, ma a contenuti truffaldini, spesso con il pretesto di avvisi di contenuti espliciti.

Tra gli esempi recenti, sono stati segnalati tweet falsi che, con titoli allarmistici, promettono dettagli su un presunto attacco delle forze ucraine a Kursk o un terremoto nella fossa di Nankai, in Giappone. Un esempio tipico è un post che recita: "Emergenza terremoto Nankai Trough: cosa dobbiamo fare d'ora in poi? Tutto riassunto in questo articolo. Leggilo attentamente e pianifica le tue azioni." Questi messaggi sono studiati per attirare l'attenzione e spingere l'utente a cliccare sui link associati.

Dove reindirizzano questi falsi avvisi?

Invece di fornire le informazioni promesse, i post presentano falsi avvisi di contenuti espliciti che, se cliccati, reindirizzano l'utente a un URL su app.link. Questo dominio è particolarmente insidioso perché non porta subito alla pagina truffaldina, ma passa attraverso vari siti, terminando spesso su pagine di phishing o contenenti malware.

Questi siti ingannevoli possono presentarsi in varie forme: siti per adulti falsi, supporto tecnico fasullo, estensioni per browser pericolose, o truffe legate alle affiliazioni. La piattaforma X visualizza queste immagini di avviso perché, quando un post viene creato, il sito app.link sfrutta i metadati della Twitter Card per far apparire contenuti personalizzati, evitando il blocco dei reindirizzamenti.

Questo tipo di truffa non è nuovo: se ne parlava già nel 2019, e di recente è stato riproposto per ingannare utenti interessati al mondo delle criptovalute. Per questo motivo, è fondamentale essere prudenti: non cliccate su avvisi di contenuti espliciti che promettono notizie sensazionalistiche su eventi di grande risonanza. Verificate sempre le informazioni da fonti affidabili prima di agire.