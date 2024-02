Fai scoccare la scintilla: regala JBL Flip 6 per un ballo di coppia romantico (-33%)

Se stai cercando di rendere la tua serata di San Valentino a casa ancora più romantica e speciale, non cercare oltre: JBL Flip 6 è qui per aiutarti a trasformare la tua casa in un'oasi di amore e musica a soli 99,99€.

Con la sua qualità audio eccezionale, la sua resistenza all'acqua e la sua portabilità senza sforzo, questo speaker Bluetooth portatile è il compagno ideale per creare l'atmosfera perfetta per una serata romantica con il tuo partner grazie al 33% di sconto attivato.

Suono cristallino per creare un'atmosfera magica

Con JBL Flip 6, puoi godere di un suono cristallino e potente che riempie la stanza con la tua musica preferita. Basta accoppiare il tuo dispositivo Bluetooth e lasciarti trasportare dalla magia della musica. Non c'è bisogno di preoccuparsi di schizzi d'acqua o polvere mentre ti godi la tua serata romantica: con la sua certificazione IPX67, questo speaker è resistente all'acqua e antipolvere, il che significa che puoi usarlo con tranquillità in qualsiasi ambiente, sia che tu stia preparando una cena romantica in cucina o che tu stia godendo di un bagno rilassante nella vasca da bagno.

La sua batteria offre fino a 12 ore di autonomia per goderti la tua musica preferita per tutta la serata, senza doverti preoccupare di dover ricaricare l'altoparlante. Grazie alla sua compatibilità con JBL PartyBoost, puoi connettere facilmente più altoparlanti compatibili per creare un'esperienza audio immersiva e coinvolgente. Basta accendere la musica, alzare il volume e lasciarsi trasportare dal ritmo della serata.

Trasforma la tua serata di San Valentino in casa in un'esperienza indimenticabile con JBL Flip 6 a soli 99,99€.

