Fai crescere i tuoi risparmi al 5% con SelfyConto e il conto deposito

Tra i tanti banner e pop-up che ci tempestano durante la nostra navigazione online quotidiana, ci sono quelli che pubblicizzano conti online di tutti i gusti e offerte. Quanti di questi, poi, mantengono le promesse fatte agli utenti?

Se ne stai cercando uno veramente conveniente e che ti consente di far crescere i tuoi risparmi, smette di guardarti intorno e punta direttamente al conto SelfyConto di Banca Mediolanum.

Il conto deposito legato al conto corrente offre in questo periodo un interessante tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate per sei mesi. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli.

SelfyConto, il conto remunerativo adatto ai più giovani

SelfyConto è un conto adatto a tutti, anche se pensato soprattutto per coloro che hanno meno di 30 anni. Il motivo? Il canone è a zero per loro fino al compimento del 30° compleanno, mentre per tutti gli altri soltanto per il primo anno.

Mediolanum è una banca che tiene molto all’ambiente. Per questo motivo, produce le carte di debito legate a questo conto in PVC al 100% riciclato. Inoltre, vuole offrire ai nuovi clienti tutti i vantaggi possibili, come le operazioni principali senza spese e commissioni.

Se ciò non bastasse, con l’app proprietaria potrai gestire in autonomia il conto. Potrai non soltanto gestire i pagamenti, ma anche consultare saldi e movimenti, sfruttando tutte le soluzioni di Mobile Payment.

A questo punto, ti sarai reso conto che SelfyConto è una soluzione finanziaria completa, creata sia per gestire il denaro che per farlo crescere. Il tasso del 5% annuo lordo è veramente notevole, considerando la media attuale degli altri conti deposito.

Per aprire il conto, ti servono carta di identità, codice fiscale, indirizzo email valido e smartphone. La procedura è completamente online: per accedere, ti basta cliccare sul bottone qui sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.