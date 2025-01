Facebook sembra vietare i post sui contenuti Linux

Facebook avrebbe iniziato a vietare i post legati a Linux. Il 19 gennaio 2025, quando gli utenti hanno provato a pubblicare contenuti che trattavano di Linux su Facebook, non sono stati in grado di farlo. Per qualche motivo, la politica interna di Facebook ha iniziato a etichettare i contenuti correlati a Linux come "minacce alla sicurezza informatica", il che ha colpito massicciamente piattaforme come DistroWatch. Facebook ha classificato internamente Linux come malware e ha iniziato a rimuovere i post che menzionano Linux. Molte persone hanno segnalato che i loro account venivano bloccati e bannati quando pubblicavano post su Linux o condividevano link a siti come DistroWatch. Anche DistroWatch ha notato il divieto e lo scrittore Jesse Smith ha fatto appello a Facebook solo per scoprire che il suo account era bloccato.

Facebook: “ban” di Linux dalla piattaforma sembra essere retroattivo

Gli utenti hanno persino segnalato che anche i commenti più vecchi che menzionano DistroWatch vengono rimossi perché contrari alle Linee guida della community di Facebook. È ironico che Facebook stia vietando i contenuti Linux, dato che gran parte della sua infrastruttura si basa proprio su Linux, come sottolineato da DistroWatch. Il sito web della community Linux ha affermato di aver affrontato problemi simili in passato. L'esperienza più recente è stata quando Twitter è stato cambiato in X. Come riportato sul forum: “Abbiamo vissuto un'esperienza simile quando Twitter ha cambiato il suo nome in X. Improvvisamente gli account che avevano ripubblicato notizie dai nostri feed RSS non sono più stati in grado di condividere link. Questo tipo di censura è uno spiacevole effetto collaterale delle piattaforme di comunicazione centralizzate come X, Facebook, Google+ e così via”.

Per gli appassionati di Linux, DistroWatch consiglia agli utenti di cercare informazioni su Linux da piattaforme esterne a Facebook. Il sito web ora ha anche un account Mastodon dove pubblicherà regolarmente i suoi aggiornamenti e ha un feed RSS a cui i lettori possono anche iscriversi. Facebook o Meta non hanno fornito dichiarazioni pubbliche in merito al cambiamento nelle loro linee guida.