Facebook: nuovo programma di monetizzazione per i creator

Meta ha annunciato la nuova versione beta di Facebook Content Monetization. Si tratta del programma di monetizzazione che consentirà ai creatori d guadagnare denaro grazie alla piattaforma. Questo nuovo programma unisce i programmi esistenti, tra cui annunci In-stream, annunci su Reels e Performance Bonus, in uno. Con questo singolo programma, i creator saranno in grado di guadagnare denaro dai loro Reels, video di lunga durata, foto e persino post di testo. Non ci sono cambiamenti nel modo in cui vengono calcolati i guadagni. I guadagni saranno basati sul coinvolgimento, sulle visualizzazioni e sulle riproduzioni che il contenuto riceve su Facebook.

Facebook: a breve rimossi i vecchi programmi di monetizzazione

Meta ha già iniziato a inviare inviti a un milione di creator che stanno già monetizzando su Facebook per unirsi al nuovo programma. La piattaforma continuerà a inviare altri inviti nei prossimi mesi. Il team ha detto che invierà gli inviti al programma tramite un canale ufficiale Facebook o Meta, tra cui l'app Facebook, Meta Business Suite e la dashboard Professional. I creator interessati a unirsi a questo programma beta, possono iscriversi alla lista d'attesa. Facebook ha anche reso più semplice per i creator di contenuti tenere traccia dei propri guadagni in un'unica posizione. La nuova scheda Insights nella dashboard Professional e nella Meta Business Suite mostrerà la quantità di denaro che i creator stanno guadagnando in diversi formati di contenuto. Dopo la fine del periodo beta per il programma Facebook Content Monetization, Meta interromperà i programmi esistenti Ads on Reels, In-Stream Ads e Performance bonus.

Come accennato, questo nuovo programma promette di semplificare la monetizzazione per i creator su Facebook. Con le sue opzioni di contenuto ampliate e l'approccio unificato, Facebook sta rendendo più facile per i creator guadagnare denaro dai loro contenuti e coinvolgere il loro pubblico. È importante notare che Instagram ha un programma di monetizzazione diverso per i creatori. Offre diversi modi per guadagnare, tra cui il supporto per gli abbonamenti, la possibilità di ricevere regali dai fan, la possibilità di collaborare con i marchi preferiti e altro ancora.