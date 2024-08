Face Check: Microsoft lancia il riconoscimento facciale per Entra

A febbraio, Microsoft ha annunciato per la prima volta la sua tecnologia di riconoscimento facciale Face Check per i suoi servizi di identificazione digitale Entra. Nelle scorse ore, l’azienda ha ufficialmente rivelato che tale tecnologia è ora disponibile per tutti i suoi clienti aziendali. Ciò offrirà una migliore e più sicura certificazione di identikit. L’utente dovrà scattarsi un selfie con il proprio telefono e fornire anche il suo documento di identità, dotato di foto.

In un post del blog, Microsoft ha affermato che i cybercriminali utilizzano accessi di identificazione non sicuri per il 65% dei loro attacchi. Con l'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa, Microsoft afferma che i normali sistemi di identificazione digitale possono essere violati da questi malintenzionati. Secondo l’azienda di Redmond: “Gli imitatori possono facilmente aggirare i comuni metodi di verifica, come contare le biciclette su un CAPTCHA o chiedere in quale strada sei cresciuto. Mentre le frodi aumentano vertiginosamente per aziende e consumatori e le tattiche di impersonificazione diventano sempre più complesse, la verifica dell'identità non è mai stata così importante.”

Face Check: come funziona la tecnologia di Microsoft

Face Check aiuta a risolvere questi problemi confrontando l'immagine selfie di un utente sul suo telefono con una foto verificata della stessa persona da una fonte confermata come una fototessera. Microsoft afferma che: “condividendo solo i risultati delle corrispondenze e non dati di identità sensibili, Face Check rafforza la verifica dell'identità di un'organizzazione proteggendo al contempo la privacy dell'utente. Può rilevare e rifiutare varie tecniche di spoofing, inclusi i deepfake, per proteggere completamente l'identità dei tuoi utenti”. Le aziende e le organizzazioni possono ottenere maggiori informazioni Face Check e Microsoft Entra Verified ID dalla pagina ufficiale dell’azienda.

Le società possono registrarsi per utilizzare Microsoft Verified ID con Face Check come servizio autonomo separato, al prezzo di 0,25 dollari per verifica. I clienti possono anche accedervi come funzionalità con Microsoft Entra Suite dell'azienda. Entra Suite offre anche una prova gratuita per le aziende. Questa Include otto verifiche Face Check al mese.