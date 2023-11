Fabric lancia nuovi strumenti AI per migliorare la produttività

L’intelligenza artificiale è un ottimo strumento per potenziare la produttività. La start-up Fabric ha deciso di partire da ciò per sviluppare un nuovo servizio basato sull’AI generativa, che permette agli utenti di organizzare tutti i documenti e i file per il proprio lavoro in una singola home. Per ritrovarli basterà semplicemente chiedere all’intelligenza artificiale. Questa piattaforma funziona in modo simile a Bard AI di Google, che permette agli utenti di accedere a tutte le app del gruppo, come Gmail, Drive, Documenti, Maps, YouTube, ecc. Invece di limitarsi alle sole app di Google o di salvare soltanto le tue attività, Fabric comprende svariati file, come file di testo, immagini, link internet e connessioni a servizi in cloud. Gli utenti di Fabric possono creare spazi condivisi dedicati in cui possono collaborare sui documenti e chattare. Non si tratta soltanto di lavoro. Questo servizio può essere usato ad esempio per pianificare viaggi.

Fabric: come funziona la piattaforma AI per la produttività

Come accennato, Fabric permette di avere sempre i propri file a portata di mano, disponibile da una sola schermata. Gli utenti possono caricare file singoli o intere cartelle, proprio come farebbero con Dropbox o Google Drive. Inoltre, è possibile aggiungere link o note di testo, il tutto dalla semplice interfaccia di Fabric. La piattaforma dispone inoltre di una casella di ricerca integrata. Per una ricerca più approfondita o per trovare informazioni, è possibile sfruttare Fabric Assistant, il chatbot proprietario dotato di intelligenza artificiale. Questo strumento può rivelarsi molto utile quando ad esempio non si ricorda il nome di un file e può trovare degli screenshot salvati, capendo il contenuto dell’immagine o se questa contiene del testo scritto. Tra le altre funzioni che sfruttano l’AI, sono presenti il riconoscimento vocale automatico Whisper di OpenAI, modelli AI di Anthropic, ecc.

Fabric è una piattaforma sicura, poiché tutti i dati sono crittografati. È disponibile in versione web, come estensione per browser, ma anche come app desktop o mobile. Dopo essere stata testata da migliaia di utenti, Fabric è finalmente disponibile ad un prezzo che va da 6 dollari al mese per un piano da 500 GB, fino a 50 dollari al mese per il piano da 4 TB.