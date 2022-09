F1 GP Monza 2022: dove guardarlo in streaming gratis e in TV

La Formula 1 fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia 2022. Si tratta della gara più attesa per gli appassionati italiani, anche se le aspettative si sono un po' ridimensionate rispetto ad inizio stagione.

Se le prime gare avevano regalato una Ferrari vittoriosa e forse finalmente in grado di riportare un titolo che a Maranello manca dal 2007, l'estate e il post-pausa estiva hanno riportato i tifosi alla realtà.

Tra errori di strategia, guasti e avversari che sono cresciuti di gara in gara, il campionato è adesso saldamente nelle mani di Max Verstappen e della sua Red Bull, pronto a bissare il successo iridato dello scorso anno.

Charles LeClerc e Carlos Sainz, i due piloti della Rossa, hanno però promesso battaglia e cercheranno di regalare una gioia ai tifosi. Ecco come e dove seguire l'intero weekend in TV e in streaming.

F1 GP Monza 2022: orari e dove vederlo in TV e in streaming

Il fine settimana di corse sarà trasmesso, come sempre, in esclusiva su Sky e tramite la piattaforma di NOW TV. In questa occasione, come succede sempre per la gare italiane, tutte le sessioni potranno essere viste gratuitamente al canale TV8 e sul sito ufficiale dell'emittente.

Se ti trovi all'estero puoi sfruttare una VPN come NordVPN per accedere ai servizi che solitamente utilizzeresti in Italia, dandoti la possibilità di assistere al Gran Premio anche lontano da casa. Questi i vari eventi previsti nel fine settimana.

Venerdì 9 settembre

9:10 F3 – prove libere

10:20 F2 – prove libere 1

11:30 Porsche SuperCup – prove libere

13:45 Paddock Live

14:00 F1 – prove libere 1

15:00 Paddock Live

15:25 F3 – qualifiche

16:45 Paddock Live

17:00 F1 – prove libere 2

18:00 Paddock Live

18:25 F2 – qualifiche

19:05 Paddock Live Show

9:10 F3 – prove libere 10:20 F2 – prove libere 1 11:30 Porsche SuperCup – prove libere 13:45 Paddock Live 14:00 F1 – prove libere 1 15:00 Paddock Live 15:25 F3 – qualifiche 16:45 Paddock Live 17:00 F1 – prove libere 2 18:00 Paddock Live 18:25 F2 – qualifiche 19:05 Paddock Live Show Sabato 10 settembre

10:30 F3 – Sprint Race

12:00 conferenza stampa team

12:45 Paddock Live

13:00 F1 – prove libere 3

14:00 Paddock Live

14:25 Porsche SuperCup – qualifiche

15:15 Paddock Live – skymotori

15:30 Paddock Live

16:00 F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8)

17:15 Paddock Live

17:55 F2 – Sprint Race

18:55 Paddock Live Show

10:30 F3 – Sprint Race 12:00 conferenza stampa team 12:45 Paddock Live 13:00 F1 – prove libere 3 14:00 Paddock Live 14:25 Porsche SuperCup – qualifiche 15:15 Paddock Live – skymotori 15:30 Paddock Live 16:00 F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8) 17:15 Paddock Live 17:55 F2 – Sprint Race 18:55 Paddock Live Show Domenica 11 settembre

8:30 F3 – Formula Race

10:00 F2 – Formula Race

11.45 Porsche Super Cup – gara

13:00 Drivers Parade

13.30 Paddock Live

15:00 F1 gara (in diretta anche su TV8)

17:00 Paddock Live

17:30 Paddock Live – Sky Motori

19:00 Race Anatomy

Il GP di Monza 2022 sarà dunque in diretta in TV e streaming su Sky, NOW TV e TV8. Se ti trovi all'estero puoi sfruttare una VPN come NordVPN , un servizio utile per avere anche una connessione ancora più stabile e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.