F1: come vedere il GP di Spagna in diretta streaming dall'estero

Domenica 23 giugno si correrà il Gran Premio di Spagna di Formula 1, decima prova del Mondiale 2024. La gara inizierà alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Se sei all'estero e desideri vedere la corsa in streaming, oltre al pass Sport di NOW, ora in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi anziché 24,99 euro, hai bisogno di una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dal proprio provider di rete. Per seguire gli eventi sportivi in diretta, uno dei migliori fornitori è NordVPN, che in queste ore propone i piani di due anni in sconto fino al 69%, con l'aggiunta di Giga gratis per l'app Saily, nuovo punto di riferimento per il servizio di eSIM internazionale.

Come vedere il Gran Premio di Spagna di Formula 1 in streaming dall'estero

Per vedere in diretta streaming dall'estero il GP di Spagna di F1 occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN.

Il pass Sport della piattaforma streaming NOW offre la visione di tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, tutti i 51 match degli Europei di calcio, la diretta di dieci canali Eurosport dedicati alle Olimpiadi di Parigi, tutti i tornei ATP e WTA di tennis (oltre alle ATP Finals, Coppa Davis, Wimbledon, Roland Garros e Australian Open), lo spettacolo delle coppe europee (Champions League, Europa League, Conference League), il meglio di Premier e Bundesliga, tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, l'NBA, l'Eurolega, e altro ancora. Grazie all'offerta in corso costa 14,99 euro al mese per un anno invece di 24,99 euro (risparmi 120 euro).

Sconti fino al 69% anche sui piani di due anni di NordVPN, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese. Si tratta della soluzione più efficace per riuscire a vedere al meglio il Gran Premio di Spagna di Formula 1 dall'estero. Per farlo, è sufficiente che ti connetti a un server VPN posizionato in Italia, così da superare il blocco geografico.

