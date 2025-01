ExpressVPN: 61% di sconto e 4 mesi extra GRATIS, è un'offerta da non perdere

La nuova offerta di ExpressVPN è troppo conveniente per essere ignorata. Sul piano di 2 anni puoi avere infatti uno sconto speciale del 61% con ben 4 mesi gratis da aggiungere all'abbonamento: questo significa che pagherai soltanto 4,87 euro al mese, con tanto di rimborso garantito entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

Cosa include ExpressVPN

ExpressVPN è un servizio completo che protegge i tuoi dispositivi ovunque ti trovi: puoi navigare connettendoti a internet in modo sicuro crittografando tutta la tua attività online. Puoi navigare liberamente e senza preoccupazioni anche su reti non protette come i WiFi pubblici.

Il servizio lavora senza raccogliere alcun log delle tue attività e della tua connessione: tutti i tuoi dati vengono cancellati a ogni riavvio dei server mettendo davvero la privacy al primo posto. Disponibile per praticamente tutte le piattaforme mobile e desktop, oltre alle estensioni per browser, potrai avere anche accesso ad altre funzionalità.

Tra queste citiamo il password manager, con cui memorizzare i tuoi accessi e creare un'unica parola chiave univoca per tutto, abilitare il Threat Manager per evitare che il tuo dispositivo comunichi con siti e tracker dannosi e attivare il controllo parentale, con cui proteggere la navigazione dei più piccoli.

Con ExpressVPN hai tutto questo e molto altro, con un rimborso garantito entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto. Scoprilo adesso con il 61% di sconto e 4 mesi aggiuntivi gratis.

