Europa League, Roma-Athletic Bilbao: come vederla in streaming dall'estero

Giovedì 26 settembre, allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra giallorossa ospiterà l'Athletic Bilbao nel match della prima giornata di Europa League. L'incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con il pass Sport alle ore 21.

Per quanto riguarda le persone che si trovano all'estero, per guardare la partita in diretta occorrerà attivare un servizio VPN, in modo da sbloccare la visione dei contenuti delle piattaforme streaming, resi irraggiungibili dai provider di rete a causa delle restrizioni geografiche. Una delle migliori VPN sul mercato è NordVPN, disponibile in offerta a partire da 3,59 euro al mese con sconti fino al 71%.

Come vedere Roma-Athletic Bilbao in streaming dall'estero

La visione dell'incontro di Europa League Roma-Athletic Bilbao richiede la sottoscrizione del pass Sport di NOW e l'attivazione di una VPN.

Per l'occasione, il pass Sport è disponibile in offerta al prezzo scontato di 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro, con un vincolo di permanenza della durata di 12 mesi. Incluso nel pass tutto lo sport di Sky, tra cui tutti i match di Europa League e Conference League, a cui si aggiungono (per il grande calcio europeo) anche 185 partite su 203 della nuova Champions League.

L'altra componente fondamentale è il servizio VPN. Dopo la sottoscrizione dell'offerta, è necessario scaricare l'app ed effettuare l'accesso con le credenziali scelte in fase di registrazione di un nuovo account. A questo punto bisogna connettersi a uno dei server VPN posizionati in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare in automatico la visione di tutti i contenuti.

I piani della durata di 24 mesi di NordVPN sono in offerta a partire da 3,59 euro al mese, con 3 mesi extra di servizio in regalo e sconti fino al 71%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.