Europa League, Dinamo Kiev-Lazio: come vederla in streaming dall'estero

Questa sera, sul campo neutro di Amburgo, si giocherà la partita Dinamo Kiev-Lazio, valida per la prima giornata del girone unico di Europa League. L'incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport Uno e in streaming su NOW grazie al pass Sport.

E dall'estero? Chi al momento è fuori dall'Italia potrà vedere il match di Europa League della Lazio con una VPN. Si tratta di un servizio di rete privata virtuale, che consente di superare il blocco geografico imposto ai contenuti delle piattaforme streaming all'estero simulando una connessione da un Paese diverso da quello in cui ci si trova. Una delle migliori VPN per seguire lo sport in streaming è NordVPN, disponibile in offerta a partire da 3,59 euro al mese grazie all'ultima offerta disponibile sul sito ufficiale.

Come vedere Dinamo Kiev-Lazio in diretta streaming dall'estero

La visione in streaming dall'estero della partita di Europa League tra Dinamo Kiev e Lazio richiede il pass Sport di NOW e l'attivazione di un servizio VPN.

Il pass Sport della piattaforma streaming NOW è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, per un risparmio complessivo di 120 euro in un anno. Questo pacchetto include l'intera programmazione in diretta e on demand dello sport di Sky, inclusa tutta l'Europa League e la Conference League, più 185 partite su 203 a stagione di Champions League.

Per quanto riguarda il servizio VPN, in primis occorre scaricare l'app, quindi effettuare l'accesso con le credenziali inserite in fase di registrazione alla piattaforma. Una volta eseguito l'accesso è sufficiente andare nella sezione dove sono presenti tutti i server VPN disponibili e sceglierne uno posizionato in Italia, così da far credere al proprio provider di rete di essere connesso dall'Italia.

NordVPN al momento è disponibile in promo a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi, con sconti fino al 71% e 3 mesi extra di servizio in regalo.

