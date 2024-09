Estendi la batteria del tuo portatile con il Power Bank Baseus da 100W

Se la batteria del tuo computer portatile non ti basta e vorresti aumentarla ancora di più allora dai un'occhiata a questa strepitosa occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Power Bank Baseus da 100W a soli 49,86 euro, invece che 85,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di un ribasso sul prezzo originale del 23% più un ulteriore sconto con il coupon del 25% per un risparmio totale davvero eccellente. Ti porti a casa soprattutto un gadget geniale e utilissimo che ti permette di estendere la batteria del tuo computer portatile, e non solo, per tantissimo tempo.

Power Bank Baseus da 100W: batteria infinita

Il Power Bank Baseus da 100W si presenta come un piccolo Hard Disk esterno e quindi molto compatto e pratico. È spesso soltanto 1,7 cm e ha un peso di appena 0,48 kg. Nonostante le sue dimensioni esigue è anche robusto. Possiede 2 uscite USB Type-C e 2 uscite USB Type A da 100 W che ti permetteranno di caricare di tutto.

La grande capacità della batteria da 20.000 mAh e consente di ricaricare più e più volte smartphone, Tablet e iPhone. Inoltre puoi estendere la batteria del tuo notebook per tantissime ore. La ricarica è velocissima e gode di un chip integrato che protegge dispositivi dal surriscaldamento e dal cortocircuito. E poi è dotato di un pratico display LED dove puoi vedere le varie funzionalità.

Davvero una promozione coi fiocchi, da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank Baseus da 100W a soli 49,86 euro, invece che 85,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.