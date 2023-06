Eruda: DevTool per il mobile

Eruda è una console per gli sviluppatori che permette di ottimizzare siti Web e Web application sui browser mobile. Si tratta di un progetto rilasciato sono licenza Open Source ospitato su un repository GitHub. Realizzata in JavaScript, l'applicazione può essere installata facilmente tramite npm:

npm install eruda --save

Fatto questo non rimane altro che includere una semplice stringa nelle pagine del sito Internet su cui si desidera lavorare:

<script src="node_modules/eruda/eruda.js"></script> <script>eruda.init();</script>

In alternativa è possibile richiamare tutte le librerie dello script tramite CDN:

<script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/eruda"></script> <script>eruda.init();</script>

L'utilizzo di Eruda presenta diversi vantaggi ma tra questi ultimi non è presente la leggerezza del package. Si raccomanda quindi di utilizzarlo soltanto nelle fasi di sviluppo e debugging.

Le funzionalità di Eruda

L'autore del progetto mette a disposizione anche una single page tramite la quale visualizzare tutte le funzionalità di base a disposizione dell'utilizzatore. A queste ultime si aggiungono poi dei plugin che completano il quadro delle feature per il development.

Di default infatti Eruda comprende strumenti dedicati all'individuazione degli errori, all'invio di richieste Ajax e all'analisi dei log. Vi è inoltre la possibilità di testare degli snippet così come di richiamare risorse (cookie, storage locale e di sessione, script, fogli di stile..). L'applicazione permette di modificare alcune delle impostazioni della pagina analizzata passando ad esempio da un tema chiaro ad un tema scuro o settando trasparenze e dimensioni dello schermo.

I plugin di Eruda

L'ampia dotazione di plugin rende Eruda uno strumento molto completo e molto simile ai DevTools dei principali browser per la navigazione Web. Troviamo quindi estensioni per il monitoraggio del rendering e della memoria, per il controllo delle funzionalità supportate dal browser e per effettuare benchmark degli script JavaScript. Nello stesso modo è possibile testare le feature per la geolocalizzazione, le performance al caricamento, le API per l'orientamento nei divice e gli effetti del tocco sugli schermi.