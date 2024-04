L'era delle SIM è finita (e il futuro è adesso)

C'era una volta la SIM, la smart card che si inseriva in un apposito carrello all'interno dello smartphone per poter telefonare e navigare con i dati mobili. Parliamo all'imperfetto perché negli ultimi tempi il mercato dell'eSIM, la carta SIM virtuale, è cresciuto in maniera esponenziale, confermando di essere non solo il futuro ma già il presente per milioni di persone in tutto il mondo.

Ma c'è di più, perché lo stesso mondo dell'eSIM è in continua evoluzione, come dimostra l'ingresso in questo settore di Saily, il nuovo servizio lanciato da Nord Security (la stessa società che sta dietro a NordVPN, NordPass e NordLocker). E a distanza di un mese dal lancio, Saily si prepara a rivoluzionare una seconda volta il mercato.

Saily: d'ora in avanti basta una eSIM per viaggiare in più Paesi

Una eSIM, possibilità illimitate. Inizia così il comunicato di Saily che introduce la novità di queste ultime ore: da adesso in poi gli utenti Saily saranno in grado di connettersi ovunque nel mondo con un'unica eSIM. Ciò significa che non sarà più necessario avere profili eSIM multipli per diverse destinazioni, nonostante venga lasciata aperta la possibilità di acquistare più eSIM a ciascun utente.

Come conferma Vykinta Maknickas, responsabile della strategia di prodotto di Nord Security, la novità appena introdotta semplificherà in modo decisivo l'esperienza utente, offrendo convenienza, flessibilità e copertura globale. Un cliente Saily potrà ad esempio acquistare un piano eSIM con cui viaggiare negli Stati Uniti prima e in Cina poi, magari passando per il Regno Unito e/o la Francia.

Puoi consultare i piani di Saily su questa pagina: tutto quello che devi fare è scegliere il Paese o i Paesi in cui viaggerai tramite l'apposito menu di ricerca e attendere il caricamento della nuova pagina.

