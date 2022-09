EndeavourOS: arrivato Linux 5.19

Il team di coder del progetto EndeavourOS, nota distribuzione basata sul codice e sui software presenti nei repository di Arch Linux, ha annunciato la disponibile di un nuovo update del sistema. EndeavourOS Artemis Nova beneficia di diverse innovazioni ed di una serie di aggiornamenti che vanno a migliorare, anche notevolmente, l'user experience del sistema operativo e di conseguenza anche i diversi workflow degli utenti. Ad esempio una delle novità di maggiore rilievo è la presenza di Linux 5.19 ovvero l'ultima incarnazione del kernel del Pinguino che beneficia di un set di feature davvero innovative come il supporto al TDX Enablement Positioned ed a Big TCP.

Sempre in EndeavourOS Artemis Nova possiamo reperire anche gli ultimi pacchetti degli ambienti grafici più rinomati come GNOME 42 o Plasma 5.25. Questo è possibile grazie all'accesso diretto ai repository di Arch Linux, che essendo una distribuzione rolling release ottiene sempre le versioni dei software più aggiornati senza aspettare l'arrivo di una nuova "major release". Inoltre è possibile reperire i pacchetti dello stack grafico Mesa 22.1.7, Xorg Server 21.1.4 ed i driver NVIDIA 515.65.

EndeavourOS Artemis Nova beneficia del nuovo graphical installer Calamares 3.2.61. Tale aggiornamento porta con se il supporto per le LUKS encrypted partition all'interno del Partition module oltre ad una completa integrazione con KPMCore (KDE Partition Manager core) cioè quella libreria software usata per analizzare e modificare le partizioni delle unità di archiviazione connesse al PC come i comuni dischi SSD (Solid State Drive). Calamares 3.2.61 integra anche il supporto agli encrypted system ed alla unencrypted boot partition.

Su EndeavourOS Artemis Nova è stato inoltre adottata una configurazione "vanilla" del bootloader GRUB 2.06. Dunque non sarà più abilitata la funzionalità di os-prober automatica, quindi nel caso in cui si decida di installare un nuovo sistema operativo sarà necessario aggiornare manualmente GRUB cosi da poter accedere alla nuova distribuzione presente nel sistema.