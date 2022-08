Emmabuntüs 1.02: migliorato il supporto a UEFI ed a Secure Boot

Il team di sviluppatori della distribuzione Emmabuntüs, sistema Linux dedicato alla restaurazione e preservazione di computer ormai obsoleti, ha annunciato alla propria community di utenti la disponibilità di una nuova major release. Emmabuntüs 1.02 si basa interamente su pacchetti software provenienti dalla storica "distribuzione universale" Debian 11.4 “Bullseye”. Dunque gli utenti di Emmabuntüs 1.02 potranno accedere facilmente ad un vastissimo bacino di applicativi e tool direttamente dalla CLI (Command Line Interface) di APT (Advanced Packaging Tool).

Tale versione di Emmabuntüs beneficia anche di un miglior supporto ad UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ovvero l'interfaccia che si frappone tra il firmware del PC ed il sistema operativo presente sul computer sviluppata per sostituire l'ormai vetusto BIOS, e per Secure Boot, una funzionalità di sicurezza ideata per bloccare il caricamento di virus informatici all'avvio del device.

Emmabuntüs 1.02 arriva dopo ben sette mesi di intenso sviluppo e beneficia di ben 79 security update, che vanno dunque a sistemare numerose falle di sicurezza rilevare dal team di coder in questo periodo, ed di 81 bugfix di vario genere che irrobustiscono la stabilità del sistema. Gli ambienti grafici che è possibile reperire sul file ISO sono XFCE ed LXQt. La scelta è ricaduta su tali desktop environment perché non vi era altro modo per assicurare un'esperienza desktop user friendly senza dover scendere a compromessi con le prestazioni su PC ormai datati.

XFCE ed LXQt infatti offrono un ambiente moderno ed esteticamente gradevole senza impattare eccessivamente sulle scarse risorse della CPU (Central Processing Unit) e della RAM (Random Access Memory) presenti sui computer che hanno diversi anni sopra le spalle. Inoltre nel media d'installazione è possibile reperire diversi software molto popolari tra cui: Firefox 91.12 ESR, Thunderbird 91.12, Ventoy 1.0.79, Warpinator 1.2.9, Radiotray-NG 0.2.8, TurboPrint 2.53-1, Veracrypt 1.25.9, MintStick 1.4.9 e gSpeech 0.11.0.

Il file ISO di Emmabuntüs 1.02, oltre al relativo codice sorgente, è disponibile per il download direttamente sul sito ufficiale del progetto.