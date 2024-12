Elton John Never Too Late: guarda in streaming il nuovo documentario Disney+

Per gli appassionati di musica è adesso disponibile su Disney+ l'attesissimo documentario Elton John Never Too Late, una produzione che ripercorre i 50 anni di carriera dell'artista con uno sguardo intimo e toccante sulla sua vita privata, con la direzione di R.J. Cutler e David Furnish (compagno proprio di Elton John).

Di cosa parla Elton John Never Too Late

Il documentario si concentra sull'ultimo tour mondiale di Elton John, che è culminato con un'epica esibizione presso il Dodger Stadium di Los Angeles, la stessa location che nel 1975 ha ospitato una delle sue performance più grandi.

Interviste, momenti di vita quotidiane e spezzoni di performance dal vivo permettono al docufilm di esplorare vari aspetti della vita dell'artista fino agli ultimi anni. Uno sguardo attento è rivolto anche alla sua evoluzione personale e professionale, come il percorso di accettazione della sua identità come omosessuale e la lotta contro la dipendenza dalle droghe.

Della durata superiore ai 100 minuti, il documentario è dunque un fantastico spaccato sulla vita di Elton John come mai si era visto prima d'ora: qualcosa di imperdibile per gli appassionati di musica, per i fan dell'artista inglese e in generale per gli amanti delle grandi storie.

Puoi guardarlo adesso in streaming in esclusiva su Disney+.

