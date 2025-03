Elon Musk denuncia attacco informatico a X: origine dall'Ucraina

Elon Musk ha dichiarato che X è stato colpito da un massiccio attacco hacker, proveniente da indirizzi IP situati nell’area dell’Ucraina. In un’intervista a Fox Business, Musk ha spiegato che, sebbene non si conoscano ancora i dettagli esatti dell'incidente, è stato accertato che l’attacco aveva origine proprio da quella regione. Il proprietario della piattaforma ha aggiunto che l’attacco ha causato disservizi globali, disturbando l’accesso al social network per gli utenti sia tramite l’app che da desktop.

L’attacco ha provocato interruzioni intermittenti in tutto il mondo, creando disagi a chi cercava di connettersi a X. Secondo fonti come Newsweek, la responsabilità sarebbe attribuibile al gruppo hacker Dark Storm Team, un collettivo emerso nel 2023 e con una visione politica pro-palestinese. Il gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco DDoS (Distributed Denial of Service), un tipo di attacco che sovraccarica i server di un sito rendendolo inaccessibile, attraverso il canale Telegram.

Musk ha anche ribadito sul suo profilo che l’attacco è ancora in corso, e ha spiegato che X è bersagliata quotidianamente da attacchi informatici, alcuni dei quali sono stati realizzati con risorse massicce, suggerendo l’implicazione di un gruppo ben organizzato o addirittura di uno stato. "Monitoriamo continuamente la situazione", ha scritto Musk.

I dettagli del down di X e dell'attacco hacker subito

Il primo blackout è stato segnalato intorno alle 10:30 (ora italiana) ed è durato circa un’ora. In seguito, si sono verificati ulteriori problemi durante la giornata, con picchi di malfunzionamenti alle 13:30, 15:00 e 18:00.

Gli utenti hanno avuto difficoltà ad accedere all'app, ad aggiornare il flusso delle notizie o a effettuare ricerche. Questi disservizi hanno generato l’hashtag #XDown, che ha rapidamente guadagnato popolarità sulla piattaforma, aggiungendo ulteriore imbarazzo a Musk, che aveva sempre vantato la robustezza tecnica di X.

Il gruppo Dark Storm Team, noto per le sue sofisticate tecniche di guerra informatica, ha un focus filo-palestinese e recentemente ha minacciato attacchi su larga scala contro i siti web governativi di nazioni della NATO e di quelli che supportano Israele. Questi sviluppi hanno acceso il dibattito sulla sicurezza informatica e sulle vulnerabilità delle piattaforme globali.