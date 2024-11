Elon Musk cerca menti super-brillanti da far lavorare gratis 80 ore

Elon Musk ha lanciato una nuova iniziativa per trasformare il governo degli Stati Uniti, invitando "super cervelli" a unirsi a un progetto ambizioso chiamato "Dipartimento per l'Efficienza Governativa" (Doge). Questo dipartimento, creato come entità esterna al governo federale ma sostenuto dal presidente eletto, mira a ridurre le spese pubbliche di ben 2.000 miliardi di dollari, semplificare le regolamentazioni e riorganizzare le agenzie federali.

Musk, insieme al suo collaboratore Vivek Ramaswamy, sta cercando individui con un'intelligenza eccezionalmente elevata, disposti a lavorare senza ricevere uno stipendio e con un impegno settimanale superiore a 80 ore. L'obiettivo è reclutare persone determinate a sfidare la burocrazia, capaci di prendere decisioni drastiche e impopolari per migliorare l'efficienza governativa.

La modalità di selezione è altrettanto atipica: i candidati interessati devono inviare il loro curriculum tramite messaggio privato su X, ma solo se sono abbonati al servizio premium della piattaforma.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024