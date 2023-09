Eliminare i propri dati online: con Incogni è ora è più semplice

Proteggere la propria privacy online è più semplice scegliendo di affidarsi a Incogni. Il servizio è una ventata d'aria fresca per gli utenti che ora hanno un'arma in più per evitare la circolazione dei propri dati online.

Incogni è un servizio in abbonamento, dal costo di 12,99 euro al mese. Con l'abbonamento annuale, però, è possibile tagliare il prezzo fino a 6,49 euro al mese, per una spesa complessiva di 77,88 euro (+ IVA).

Grazie a questo servizio è possibile automatizzare le richieste di cancellazione dei propri dati personali. Sarà Incogni a occuparsi di tutto, contattando i "data broker" e richiedendo l'eliminazione delle informazioni trapelate online.

Da notare, inoltre, che Incogni può essere provato liberamente: il servizio ha una garanzia di rimborso integrale di 30 giorni che permette di testarne con tutta tranquillità le capacità. Maggiori dettagli sono disponibili di seguito.

Incogni è l'arma in più per proteggere la propria privacy

Il servizio ha tutte le carte in regola per diventare essenziale per tutti gli utenti che hanno bisogno di uno strumento per difendere la propria privacy online. Una volta attivato e autorizzato ad operare, Incogni inizierà a contattare in automatico tutti i data broker online, richiedendo la cancellazione dei dati dell'utente.

Ogni pratica viene gestita singolarmente, con un rapporto diretto con l'azienda che gestisce i dati. In più, tramite il sito ufficiale, il tool fornirà aggiornamenti costanti e periodici in merito allo stato di avanzamento delle procedure di cancellazione. Si tratta di un sistema automatico ed efficace per raggiungere l'obiettivo di eliminare i propri dati online.

Per attivare Incogni basta accedere al sito ufficiale. Il costo del servizio, scegliendo l'abbonamento annuale, è di 6,49 euro al mese, con sempre una garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di testare il funzionamento con maggiore libertà. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

