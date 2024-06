Elimina i tuoi dati personali dal Web con questo utilissimo tool

Il Web ti offre sconfinate opportunità, impensabili solo fino a qualche anno fa. Tutto ciò, però, a un costo che molto facilmente stai sottovalutando.

La maggior parte di piattaforme, servizi o social network apparentemente gratuite, vengono in realtà pagate con un bene molto prezioso: i tuoi dati personali.

In un contesto dove la privacy è pressoché inesistente, le tue informazioni potrebbero di fatto finire nelle mani di chiunque: da agenzie pubblicitarie prive di scrupoli fino a veri e propri cybercriminali. La compravendita di dati, di fatto, è un mercato poco conosciuto ma che può essere devastante per la tua riservatezza.

Devi sapere che il trattamento di queste preziose informazioni è del tutto legale. Accettando i disclaimer di un servizio senza leggere attentamente, le piattaforme accedono a svariati dati che, di fatto, diventano di loro proprietà.

Cosa puoi fare per difenderti? In realtà esistono due vie che puoi seguire.

Dati personali e privacy? Ecco le due soluzioni per proteggerti dall'invadenza dei data broker

In primis puoi agire manualmente, inviando un'e-mail a ogni broker dati presente online chiedendo la rimozione delle tue informazioni dai loro database.

Devi però sapere che, tutto ciò, ti richiederebbe una quantità di tempo enorme: esistono infatti migliaia di aziende che operano in questo settore e, inviare un messaggio a tutte, potrebbe richiederti un'eternità.

L'alternativa più logica che hai a disposizione è Incogni. Stiamo parlando di un servizio che agisce per tuo conto, andando automaticamente a richiedere la rimozione delle tue informazione dai data broker.

Tutto ottimo per quanto riguarda la privacy, ma devi sapere che ciò ti porterà anche altri benefici concreti.

Per esempio, l'operato di Incogni ti permette di dire addio alle fastidiose e-mail di spam e anche ad azzerare quelle fastidiose chiamate dai call center che ti infastidiscono negli orari meno opportuni.

A rendere ancora più appetibile questo servizio vi è l'attuale promozione, un'opportunità che non dovresti lasciare scappare.

Con l'abbonamento annuale, infatti, puoi mettere al sicuro la tua privacy una volta per tutte ottenendo uno sconto del 50% su Incogni. Ciò si traduce in appena 5,99 euro al mese, appena 0,20 euro al giorno per proteggere i tuoi dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.