Elimina i tuoi dati personali da Internet con il servizio Incogni

Se ricevi telefonate da numeri indesiderati e messaggi spam via email più volte durante le 24 ore, al 99% dipende dalla presenza dei tuoi dati personali in rete. Come sono finiti lì? Semplice, accettando i termini d'uso di un servizio web, oppure cliccando su un generico "Accetta" al momento dell'apertura di un sito.

E il problema non è soltanto essere tartassati da decine e decine di telefonate ogni giorno e tentativi di phishing sempre più sofisticati, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma anche quello di eliminare questi dati una volta che finiscono sul web. Al momento, tra le tante soluzioni proposte, la più efficace di tutte è senz'altro Incogni, il servizio sviluppato dalla stessa azienda di Surfshark (punto di riferimento nel settore della VPN) che aiuta a cancellare definitivamente i propri dati dal registro dei cosiddetti data broker.

Come eliminare i dati personali da Internet con Incogni

Per prima cosa occorre iscriversi al servizio Incogni, dopodiché bisogna fornire i dati che vogliamo siano eliminati dalla rete. In questo modo, Incogni contatterà in automatico uno a uno i data broker presenti nel suo vasto elenco, richiedendo la rimozione dei dati forniti in precedenza dall'utente. Poi, una volta rimossi, effettuerà periodiche verifiche per accertarsi che questi dati non entrino di nuovo in possesso del data broker in questione. Qualora dovesse ricevere una risposta negativa da parte di quest'ultimo, Incogni si metterà in contatto con le agenzie che difendono il diritto alla privacy dei consumatori, al fine di raggiungere ugualmente il suo obiettivo primario.

Il piano di un anno di Incogni è in offerta a 5,99 euro al mese per dodici mesi, grazie allo sconto del 50% sul prezzo di listino pari a 11,99 euro. Inoltre è possibile contare sulla garanzia di rimborso di 30 giorni.

