ElevenReader: GenFM creerà podcast AI dai contenuti degli utenti

ElevenLabs ha aggiunto una nuova funzionalità alla sua app ElevenReader che consente di creare podcast AI dai contenuti caricati dagli utenti. Tale novità potrebbe ricordare la funzionalità di NotebookLM di Google in cui due host discutono in un podcast fittizio dei documenti che vengono caricati. Uno degli svantaggi principali di NotebookLM in questo momento è che non è ottimizzato per dispositivi mobili. Tale limite non è invece presente nell’app ElevenReader di ElevenLab. Proprio per tale ragione, l'introduzione della funzionalità GenFM è una buona notizia per i molti utenti che utilizzano principalmente i dispositivi mobile. Al momento, la funzionalità è disponibile solo sui device iOS, ma l'azienda promette che verrà distribuita anche agli utenti Android nel prossimo futuro. Inoltre, è possibile generare podcast da PDF, articoli e libri. Ciò è utile per ascoltare le notizie, le recensioni di libri, prepararsi per una lezione o semplicemente rilassarsi.

ElevenReader: GenFM può generare podcast in 32 lingue diverse

La nuova funzionalità GenFM di ElevenReader genererà podcast utilizzando diversi host. L'app sarà in grado di effettuare autonomamente migliori scelte per il tipo di contenuto che si sta ascoltando. Questo non è tutto. GenFM può infatti generare contenuti in ben 32 lingue. Tra le lingue disponibili vi sono: italiano, il portoghese, francese, spagnolo, arabo, indonesiano e hindi. Per creare un podcast per i propri contenuti basta aprire il file in ElevenReader e toccare il pulsante GenFM, che si trova in basso a destra. Gli utenti potranno ascoltare il proprio podcast audio, corredato anche da trascrizione con i nomi di ciascuno degli host. Ciò è molto utile soprattutto quando non si ha tempo per ascoltare il podcast e si desidera leggerne il contenuto. ElevenLabs ha creato una pagina dedicata a GenFM sul suo sito web. Questa permette agli utenti di visualizzare alcuni video della funzionalità in azione, oltre a un'anteprima degli host disponibili.