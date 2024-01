EF English: l’unico metodo per imparare l'inglese che FUNZIONA DAVVERO!

Imparare l'inglese è sempre un’ottima cosa, soprattutto se trovi il metodo giusto. Con EF English Live, non scegli soltanto un corso di inglese online, ma una metodologia di insegnamento che funziona davvero, utilizzata da oltre 20 milioni di studenti in tutto il mondo. Andiamo a vedere perché EF English Live è il metodo migliore per imparare l’inglese.

EF English: corsi efficaci e flessibili

EF English Live ti insegna l’inglese con corsi online efficaci, flessibili e personalizzati. Il metodo di insegnamento si basa sulla ricerca, che è il vero segreto del successo di questo corso.

Grazie alla garanzia soddisfatti e rimborsati, dopo 12 settimane EF English Live ti rimborsa completamente nel caso in cui il corso non offre quanto promesso.

Con EF English Live, puoi personalizzare il tuo percorso di apprendimento. Scopri il tuo livello di inglese con il test EFSET, per poi creare il tuo piano di studio ideale con l’intelligenza artificiale.

Gli insegnanti di EF English sono tutti professionisti, con formazione universitaria e certificazioni TEFL o TKT. Le lezioni, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ti consentono di imparare dove e quando vuoi.

Se partecipi alle lezioni di gruppo che si tengono ogni 30 minuti, avrai la possibilità di imparare non soltanto dagli insegnanti ma anche dagli altri studenti. Come alternativa ci sono le lezioni private.

Alla fine, otterrai certificazioni riconosciute a livello internazionale, come TOEIC e TOEFL. Con EF English Live, insomma, hai l’opportunità di raggiungere livelli ottimali di inglese parlano e scritto, grazie al supporto di un team di insegnanti e di risorse di qualità eccelsa.

