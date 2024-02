Edulia: scopri tutto sulla IA con i corsi online

Tutti parlano ogni giorno della IA, l’Intelligenza Artificiale che fa spesso discutere ma che con il passare del tempo sta diventando sempre più utile per ogni tipologia di lavoro, hobby o necessità. Se però ancora non sai come sfruttare al massimo le IA, allora scopri con noi Edulia, un sito di corsi che avrà ciò che fa al caso tuo.

Corsi IA a meno di 10€ al mese

Uno tra i corsi più interessanti presenti su Edulia è quello di Pier Luigi Pisa: disponibile anche in versione podcast, in queste 2 ore potrai scoprire tutto ciò che devi sapere su ChatGPT, servizio che permette di generare testi con la IA per qualunque necessità.

Altri corsi utili riguardano come inserire ChatGPT nei flussi di lavoro, come usarlo insieme ad altre applicazioni per lavorare su prodotti come la musica e tanto altro ancora.

Ma i corsi di Edulia non si fermano qui: nel pacchetto “IA Generativa per il lavoro” ci sono corsi anche per Midjourney e Dall-E (per generare immagini), oppure come sfruttare queste competenze per migliorare alcune dinamiche lavorative.

Tutti questi corsi sono acquistabili separatamente, ma oggi Edulia ti permette di iscriverti ad un abbonamento al costo di 8,33€ al mese per avere oltre 330 corsi, tutti in continuo aggiornamento.

I vari corsi sono divisi in lezioni brevi e ben strutturate, così da permetterti di sentirle anche tra una pausa e l’altra; oltre a tutto questo, Edulia ti permetterà anche di accedere alle Masterclass SuperSkill, brevi lezioni fatte con personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e della musica, che parleranno della loro supercompetenza e delle loro esperienze.

L’applicazione di Edulia Masterclass è disponibile su iOS e Android, scaricabile in modo facile e ti darà la possibilità di accedere con pochi passi a tutti i corsi disponibili sulla piattaforma.

