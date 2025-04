Edits: la nuova app di Meta registra un numero enorme di download nei primi 3 giorni

Instagram Edits, la nuova applicazione di Meta dedicata all’editing video, ha registrato un successo senza precedenti al suo debutto. Lanciata il 22 aprile, l’app ha totalizzato ben 7,1 milioni di download nei primi tre giorni, suddivisi tra 1,2 milioni su iOS e 5,9 milioni su Android. Questi numeri dimostrano l’efficacia della strategia di Meta nel conquistare rapidamente l’attenzione degli utenti.

Durante i primi due giorni dal lancio, Edits ha raggiunto circa 702.900 download su iOS, superando di ben 37 volte i risultati iniziali del suo diretto concorrente, CapCut, sviluppato da ByteDance. Questo risultato si riflette anche nelle classifiche dell’App Store statunitense, dove l’app di Meta ha conquistato il primo posto tra le applicazioni più scaricate già il giorno del lancio, scendendo poi gradualmente al terzo posto entro venerdì. In confronto, CapCut si era fermato alla 14ª posizione al momento del suo debutto.

Negli Stati Uniti, il divario tra le due app è particolarmente evidente: Instagram Edits ha registrato 381.000 download, contro i soli 3.400 di CapCut, con un impressionante rapporto di 112 a 1. Secondo i dati di Appfigures, questo successo dimostra come Meta riesca a sfruttare in modo strategico il proprio ecosistema di piattaforme social per promuovere nuovi prodotti e garantirne una rapida diffusione.

Le recensioni di Edits sono contrastanti

Tuttavia, nonostante il promettente avvio, la sfida per competere con CapCut rimane significativa. Dal 2020, l’app di ByteDance ha accumulato oltre 1,22 miliardi di installazioni a livello globale (escludendo la Cina), mantenendo un forte legame con i creator di TikTok. Questo rappresenta un vantaggio competitivo che Meta dovrà affrontare con strategie mirate e miglioramenti funzionali.

Le recensioni iniziali degli utenti su Instagram Edits sono contrastanti. Da un lato, l’app è stata apprezzata per la sua interfaccia intuitiva, l’esportazione in 4K senza filigrana, le analitiche integrate e l’assenza di pubblicità. Dall’altro, sono emerse critiche riguardo alla mancanza di template e alla gamma limitata di effetti di transizione, che la pongono in svantaggio rispetto a CapCut.

Per il futuro, Meta potrebbe introdurre abbonamenti premium o integrare pubblicità per monetizzare il servizio, oltre a colmare le lacune funzionali rispetto al rivale. Questo potrebbe includere l’aggiunta di nuovi strumenti creativi e funzionalità avanzate per attrarre una base di utenti più ampia e diversificata.