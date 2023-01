Ecovacs Deebot N8 Pro è disponibile in un offerta imperdibile su Amazon

I produttori di robot intelligenti per aspirare e pulire stanno ampliando le loro linee di prodotti. I modelli prodotti dai robot concorrenti stanno diventando sempre più elaborati. Entro pochi mesi, Ecovacs presenterà il primo robot AI autonomo e autopulente con il suo assistente vocale, il Deebot T9 AIVI, alimentato dall'intelligenza artificiale. Acquistalo su Amazon a soli 269,00€ invece di 399,00€.

Ma è sempre necessaria una tecnologia all'avanguardia? L'incredibile capacità di rilevamento degli ostacoli è il biglietto da visita di Deebot N8 Pro. Evitare gli ostacoli, grandi o piccoli che siano, come i cavi, avviene normalmente con grande sicurezza. La retromarcia dell'N8 Pro provoca talvolta delle cadute, ma niente di più.

L'impostazione e la configurazione dell'N8 Pro è un gioco da ragazzi, proprio come per tutti gli altri robot Ecovacs. Oltre al robot stesso, la confezione contiene un panno in microfibra lavabile, un sacchetto di salviette monouso e una stazione di ricarica. Durante il viaggio iniziale, il Deebot utilizza il suo rilevamento laser dToF per orientarsi e costruire una mappa dell'area. Attivando la modalità avanzata dell'app, il robot può anche produrre planimetrie su più livelli.

L'N8 Pro è in grado di costruire automaticamente le regioni mentre si sta effettuando la mappatura. L'app Ecovacs è compatibile con tutti i robot del produttore e per sceglierne uno è sufficiente un semplice passaggio. Il layout dell'app è semplice e le funzioni sono tutte facili da trovare. Tuttavia, la disposizione varia notevolmente a seconda dei tipi di robot.

Utilizzando le impostazioni predefinite, posso attivare la pulizia continua, impostare programmi di pulizia e attivare il boost di aspirazione automatica per l'identificazione automatica dei tappeti. Se il Deebot si esaurisce nel corso di una passata, inizia la successiva in un momento successivo. Il registro delle pulizie permette di avere una visione completa del programma delle operazioni di Deebot. Il robot e tutti i suoi componenti sono di solida fattura. Quando le spazzole laterali hanno raggiunto le 150 ore di utilizzo, il produttore consiglia di sostituirle. La durata della spazzola principale è di 300 ore. Il filtro può essere smontato e lavato in parte con acqua corrente. La manutenzione può prolungarne la durata fino a 120 ore. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

