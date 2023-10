Echo Pop + Lampadina Philips Hue White a LED a meno di 25 euro su Amazon

Se stai cercando di rendere la tua casa più intelligente e accogliente, abbiamo un'offerta straordinaria per te. Amazon ti offre un kit di base per la Casa Intelligente che include l'Echo Pop in elegante antracite e una lampadina LED Smart Philips Hue White (E27). Acquista ora questo fantastico set su Amazon a soli 24,00€ invece di 70,98€.

Echo Pop è un assistente vocale compatibile con Alexa che diventerà il centro del tuo mondo smart. Basta chiedere ad Alexa di fare una varietà di cose, come controllare luci, termostati, suonare musica, rispondere alle domande e molto altro. Con un design elegante in antracite, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

La lampadina LED Smart Philips Hue White ti permette di controllare l'illuminazione della tua casa con facilità. Regola l'intensità della luce, crea atmosfere diverse e scegli tra una gamma di tonalità di bianco. È perfetta per rendere la tua casa più accogliente e personalizzata.

Con Echo Pop e Philips Hue, la tua casa risponderà ai tuoi comandi vocali. Accendi o spegni le luci, regola la temperatura, pianifica sveglie, e altro ancora, semplicemente con la tua voce. Questa combinazione ti offre il controllo totale sulla tua casa, e tutto ciò che devi fare è chiedere. Approfitta ora dello sconto che ti farà risparmiare oltre il 65% e, se ti iscrivi a Prime, potrai anche beneficiare della spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.