Echo Dot 5 torna in sconto di 20€ su Amazon (anche a rate)

Amazon non sa più come dirtelo: il nuovo smart speaker Echo Dot 5 è l'acquisto ideale per iniziare a costruire la casa dei tuoi sogni, intelligente e che esegue i comandi impartitele a voce. Con Echo Dot controlli la tua abitazione con dei semplici comandi vocali, associando termostati, lampadine e tanto altro ancora.

Oggi l'ultimo altoparlante prodotto da Amazon è tornato in sconto di 20 euro, con il prezzo di vendita finale fissato a soli 39,99 euro. E c'è anche un'altra bella notizia: lo puoi prendere in cinque comode rate da 8 euro al mese, in modo da destinare il rimanente budget all'acquisto a un altro ordine.

Il nuovo Echo Dot 5 oggi costa 20 euro in meno

Sono ormai tanti i modelli di Echo Dot in circolazione, ma quello appartenente alla quinta generazione è il migliore di sempre. Il lavoro più importante rispetto alla precedente serie è stato fatto a livello di audio: ora l'altoparlante intelligente di Amazon è in grado di offrire un suono più avvolgente e ricco in tutte le stanze della casa, grazie a bassi più profondi e voci di gran lunga più nitide che in passato.

Il cuore pulsante della quinta generazione di Echo Dot rimane comunque l'assistente vocale Alexa, a cui puoi chiedere di impostare dei timer, conoscere le ultime notizie del giorno, le previsioni del tempo o impostare nuove routine per i dispositivi smart associati.

Metti in carrello ora Amazon Echo Dot 5 per approfittare dello sconto di 20 euro applicato oggi sullo smart speaker con Alexa integrato. Le spese di spedizioni sono gratuite e la consegna è prevista entro 24 ore.

