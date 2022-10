Echo di 4 generazione + Lampadina Philips HUE: bundle incredibile in sconto del 50% su Amazon

Con il nuovo assistente Echo di quarta generazione e la lampadina Philips Hue E27 in offerta, risparmierai oltre ogni immaginazione. L'Echo di 4a generazione si connette alla rete wireless della tua casa e ti consente di riprodurre musica in modo intuitivo, controllare le previsioni del tempo e del traffico, ascoltare i risultati sportivi e altro ancora con Amazon Alexa. In bundle con la lampadina Philips Hue, è perfetto per chi vuole iniziare ad automatizzare la propria casa tramite i comandi dell'assistente vocale. Acquistalo ora su Amazon a soli 49,99 euro invece di 99,99.

L'echo di 4a generazione incorpora un woofer da 3 pollici e due tweeter da 0,8 pollici per produrre un suono a gamma completa. Il jack audio da 1/8" può essere utilizzato sia come ingresso che come uscita.

Usa la tua voce per riprodurre un brano, un artista o un genere tramite Amazon Music, Apple Music, Spotify, Pandora e altro ancora. Puoi anche ascoltare Audible, podcast, stazioni radio o associare dispositivi Fire TV compatibili per controllare con la voce film e intrattenimento.

Connetti e gestisci i tuoi dispositivi domestici intelligenti abilitati Zigbee con l'hub integrato. Basta accendere il dispositivo e dire "Alexa, scopri i miei dispositivi". Alexa li rileverà e li configurerà automaticamente. In questo modo potrai controllare luci, prese e altri dispositivi con la tua voce. Puoi anche abilitare Alexa Guard per ricevere Smart Alert se il tuo dispositivo Echo rileva il suono di rilevatori di fumo, rilevatori di monossido di carbonio o rottura di vetri. A seguito di un futuro aggiornamento del firmware, l'hub funzionerà anche con Ring Smart Lighting.

Configura Guard nell'app Alexa per ricevere avvisi sui dispositivi mobili se Echo rileva il suono di un rilevatore di fumo o la rottura di un vetro mentre sei via. Un abbonamento Guard Plus opzionale sblocca funzionalità aggiuntive, inclusa una linea di assistenza di emergenza che puoi chiamare solo con la tua voce.

Le capacità di Alexa sono in continua espansione. Le abilità sono come le app e ti aiutano a fare di più, come riprodurre suoni rilassanti o mettere alla prova le tue conoscenze musicali. Ti consente anche di controllare il traffico, il meteo e altro ancora. Usa più dispositivi Alexa come un sistema di interfono e parla in qualsiasi stanza della casa con un dispositivo Alexa usando Drop In e Annunci. Fai sapere a tutti che la cena è pronta o ricorda ai bambini che è ora di andare a dormire. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.