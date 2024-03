Ecco perché l'analisi del prezzo di Polygon rivela un potenziale rimbalzo

Il mercato delle criptovalute ha subito una correzione questa settimana, con molti altcoin che hanno accusato il colpo. Polygon (MATIC) non è stata immune da questa flessione. Il suo prezzo è crollato dai massimi del 2024 di circa 1,3 $ agli attuali livelli leggermente inferiori a 1 $.

Mentre alcuni altcoin come Chainlink (LINK), Polkadot (DOT) e Dogecoin (DOGE) hanno registrato cali meno gravi del 10-15%, il calo di MATIC è stato più pronunciato e questa settimana ha raggiunto il 23%. Nonostante ciò, questa non è necessariamente la fine della strada per i possessori di MATIC, in quanto potrebbe trattarsi solo di una correzione leggermente maggiore rispetto agli altri principali altcoin.

D'altra parte, un nuovo progetto di meme coin chiamato NuggetRush (NUGX) con utilità si sta preparando per il lancio il prossimo mese di aprile. Dopo una prevendita di successo in cui sono stati venduti oltre 240 milioni di token NUGX, raccogliendo quasi 3 milioni di dollari, questo progetto è pronto a entrare nel mercato con una combinazione di gioco, finanza e impatto sociale.

Analisi del prezzo di MATIC

Sebbene il prezzo di MATIC sia sceso del 23% questa settimana, superando i cali di altri altcoin, questo non è necessariamente motivo di panico. Abbiamo analizzato il grafico MATIC/USD ed è evidente che MATIC ha avuto una corsa parabolica nel 2021, quando il prezzo ha scambiato all'interno di un canale ascendente per quasi un anno, fino a quando non è iniziato il mercato ribassista.

È interessante notare che MATIC è stato scambiato in un canale ascendente simile, se si fa uno zoom indietro, dall'ottobre dello scorso anno. In entrambi i casi, il prezzo ha subito delle correzioni, ma se MATIC segue un percorso simile a quello della precedente corsa al rialzo, potrebbe potenzialmente operare all'interno di questo canale fino a settembre/ottobre di quest'anno.

Nonostante ciò, gli indicatori presentano un quadro contrastante. La media mobile a 200 giorni di MATIC è pari a 0,7 $, un indicatore tecnico molto seguito che aiuta a identificare la direzione generale del trend.

Viene calcolata prendendo in considerazione il prezzo medio di chiusura degli ultimi 200 giorni di trading. Un prezzo superiore alla MA a 200 giorni è generalmente considerato rialzista, mentre un prezzo inferiore è ribassista. Il fatto che MATIC sia leggermente al di sopra di questo livello potrebbe suggerire un potenziale slancio rialzista.

Il Relative Strength Index (RSI) si aggira intorno a 40-45, che è considerato un territorio neutrale. Il RSI è un oscillatore del momentum che misura la velocità e la variazione dei movimenti dei prezzi. Va da 0 a 100, con valori superiori a 70 che indicano condizioni di ipercomprato e valori inferiori a 30 che segnalano condizioni di ipervenduto. L'attuale livello di RSI di MATIC suggerisce un sentimento di mercato equilibrato.

La linea di Moving Average Convergence Divergence (MACD) è attualmente al di sotto della linea di segnale MACD, fatto che rappresenta un segnale ribassista. Il MACD è un indicatore di trend-following momentum che mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo di un titolo. Quando la linea del MACD passa al di sotto della linea del segnale, viene considerato un segnale ribassista e viceversa.

Secondo i livelli di estensione di Fibonacci, i prossimi due obiettivi di prezzo che MATIC deve rompere sono fissati a 1,27 $, in linea con il livello di Fibonacci 3,618, e poi a 1,36 $ (un nuovo massimo annuale) in linea con il livello di Fibonacci 4,236. I livelli di Fibonacci sono linee orizzontali che indicano dove potrebbe trovarsi un livello di supporto o di resistenza, in base alla sequenza di Fibonacci.

Sul fronte opposto, 0,92 $ funge da forte livello di supporto per MATIC, in linea con il livello di ritracciamento di Fibonacci di 0,618. Un ritracciamento è un'inversione temporanea dei prezzi che segue una tendenza generale. I livelli di ritracciamento di Fibonacci aiutano a identificare i potenziali livelli di supporto e resistenza per un'azione o un asset (come le criptovalute).

Intervento dell'analista

Popular crypto analyst Ali tweeted about MATIC's potential, stating: "Since mid-February, the TD Sequential indicator has nailed it with $MATIC price predictions on the 4-hour chart! Now, it's flashing a buy signal, potentially setting #MATIC up for a rebound off the $0.92 support level."

Il famoso analista di criptovalute Ali ha twittato sul potenziale di MATIC, affermando: "Da metà febbraio, l'indicatore TD Sequential ha azzeccato le previsioni di prezzo di $MATIC sul grafico a 4 ore! Ora sta lanciando un segnale d'acquisto, potenzialmente in grado di far rimbalzare #MATIC dal livello di supporto di 0,92 $".

L'indicatore TD Sequential è un oscillatore di momentum utilizzato per identificare potenziali segnali di acquisto e vendita. L'analisi di Ali suggerisce che questo indicatore ha previsto con precisione i movimenti di prezzo di MATIC sul grafico a 4 ore da metà febbraio e ora segnala una potenziale opportunità di acquisto quando MATIC si avvicina al livello di supporto di 0,92 $.

NuggetRush: un progetto di meme coin con utilità

NuggetRush (NUGX) è un progetto che combina elementi di gioco, finanza e impatto sociale. Si tratta di un gioco blockchain play-to-earn (P2E) di proprietà della community, costruito sulla blockchain di Ethereum, che garantisce trasparenza globale, sicurezza e un'ampia gamma di opportunità per i giocatori. Il prezzo di prevendita di NUGX è di 0,019 $, mentre il prezzo di quotazione è fissato a 0,020 $.

Il progetto mira a sostenere i minatori artigianali nelle economie sottosviluppate, offrendo al contempo un'esperienza di gioco completa ai suoi giocatori. Grazie a NuggetRush è possibile estrarre oro, acquistare criptovalute, giocare a giochi avanzati e molto altro ancora.

I giocatori ricevono un appezzamento di terreno e gli strumenti per supervisionare le operazioni di estrazione, compresi i rilievi geofisici, il campionamento del terreno e le tecniche di prospezione tradizionali. Il gioco permette ai giocatori di esplorare paesaggi virtuali alla ricerca di un elevato potenziale minerario, di azionare macchinari, di creare tunnel e di effettuare scavi.

NuggetRush promuove una community di giocatori e appassionati di NFT, con un vivace marketplace dove i giocatori possono scambiare NFT, personaggi unici e minerali estratti. Questi personaggi sono token non fungibili (NFT) con punti di forza e debolezza distinti, che li rendono popolari nel mercato attuale. L'integrazione con GameFi del progetto permette ai giocatori di convertire le ricompense del gioco in asset del mondo reale in modo continuo.

I giocatori possono guadagnare ricompense attraverso missioni, partite classificate, battaglie, tornei e altro ancora. NuggetRush collabora anche con i commercianti d'oro per consegnare le ricompense NUGX direttamente alle sedi dei minatori, contribuendo all'impatto sociale del progetto.

Il progetto ha una dotazione totale di 500 milioni di token, di cui quasi la metà venduti durante la prevendita. NuggetRush integra le meccaniche di gioco con la tecnologia blockchain attraverso una combinazione di play-to-earn, NFT, GameFi e impatto sul mondo reale, creando un'esperienza di gioco coinvolgente che combina l'intrattenimento con le ricompense finanziarie e l'impatto sociale, offrendo una forte utilità come progetto definito come meme coin.

Conclusione

Sebbene MATIC abbia subito una correzione significativa, l'analisi tecnica suggerisce che potrebbe potenzialmente rivisitare il suo massimo storico di circa 2,9 $ nei prossimi mesi se seguirà una traiettoria simile a quella della precedente corsa al rialzo. Nonostante ciò, gli investitori dovrebbero essere cauti e condurre le proprie ricerche, perché gli indicatori presentano un quadro contrastante.

D'altra parte, NuggetRush (NUGX) è un intrigante progetto di meme coin che combina gioco, finanza e impatto sociale. Grazie a una prevendita di successo e a un modello di gioco che sostiene i minatori artigianali, NUGX offre una proposta interessante per i giocatori, gli appassionati di NFT e coloro che sono interessati a contribuire a cause sociali. Mentre il progetto si prepara al lancio ufficiale di aprile, sarà interessante vedere come verrà accolto dalla community delle criptovalute e se riuscirà a mantenere le sue promesse.

Tutti i dettagli sulla prevendita di Nugget Rush

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.