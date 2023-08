Ecco come guardare la serie A gratis su DAZN per 2 mesi

Stai aspettando con ansia il ritorno della Serie A? Se apri conto Sella Start, Premium o Circle entro il 30 settembre 2023, e accrediti lo stipendio entro il 31 ottobre dello stesso anno, potrai sfruttare l'ultima promozione di Banca Sella.

Questa promozione offre due mesi di abbonamento gratuito a DAZN Standard a tutti coloro che aprono un nuovo conto.

Con Conto Sella puoi guardare la serie A gratis su DAZN per 2 mesi

Grazie a questa offerta in corso, riceverai un abbonamento gratuito di due mesi a DAZN Standard.

Con questo abbonamento potrai non solo guardare il campionato di Serie A, ma anche diversi eventi sportivi, come la Serie BKT, la LaLiga EA Sports, il basket europeo e italiano di Eleven Sports, NFL, tennis, UFC, ciclismo e molto altro.

Conto Sella viene offerto con tre diversi profili: Start, Premium e Circle. Puoi comodamente gestirlo attraverso vari canali digitali, sia dal PC che tramite l’app mobile.

Conto Sella non solo offre le procedure bancarie standard, come pagamenti F24 e pagoPA e ricariche telefoniche, ma consente anche bonifici online illimitati e senza costi all'interno dei paesi SEE e in Italia.

Utilizzando l’App Sella, potrai facilmente tenere traccia del saldo del tuo conto, nonché rivedere tutte le tue transazioni.

Sempre tramite l’app puoi aggregare tutti i tuoi conti correnti, anche quelli presso banche diverse. In questo modo avrai una panoramica completa senza dover passare da un'applicazione all'altra.

Una delle caratteristiche degne di nota di App Sella è la funzionalità "Salvadanaio digitale", con cui puoi comodamente risparmiare denaro utilizzando un sistema di accantonamento virtuale.

Usando, invece, la funzione “Statistiche e Budget”, puoi monitorare la tua situazione finanziaria e stabilire limiti di spesa, assicurando che le tue entrate e uscite rimangano sotto il tuo controllo.

Quindi, per ottenere quanto descritto finora, non devi far altro che cliccare sul link qui sotto e aprire il conto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.