EA SPORTS FC 24 versione PS4 in OFFERTISSIMA su Amazon!

Il gioco di calcio del momento è, senza discussione alcuna, l'incredibile EA SPORTS FC 24, il nuovo simulatore che raccoglie l'eredità della longeva serie FIFA e che porta sul campo, ancora una volta, tutta l'esperienza di EA. Ebbene, se vuoi aggiudicartelo nella sua versione PS4, da oggi hai un'occasione imperdibile!

Da oggi puoi infatti aggiudicarti in offerta su Amazon EA SPORTS FC 24 Standard Edition per PS4 a soli 39,99€, con uno sconto del 33% sul prezzo più basso recente, e un risparmio di addirittura 40€ sul prezzo di uscita!

Il gioco di calcio migliore dell'anno!

Questa versione in offerta di EA SPORTS FC 24 è come detto la Standard Edition per PC, quindi i vari contenuti aggiuntivi, se desiderati, dovranno essere presi a parte. In ogni caso, questo gioco vi garantisce l'esperienza calcistica più completa di sempre offerta da EA Sports.

Questo EA SPORTS FC 24 ti garantisce la migliore tecnologia portata su campo grazie all'Hypermotion V Technology, ma anche le più grandi competizioni europee, e anche il calcio femminile, che si fonde a quello maschile anche all'interno della modalità FUT.

