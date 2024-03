È primavera con Mondly: 96% di sconto sull'accesso a 41 lingue a vita

Con la bella stagione, tornano anche gli sconti. Questa primavera, immergiti nel mondo delle lingue con Mondly Premium e ottieni uno sconto del 96% sull'accesso a vita a tutte le 41 lingue messe a disposizione dalla piattaforma. Nessun costo extra né abbonamenti, soltanto un pagamento unico per accesso illimitato.

Cos'è Mondly e perché dovresti approfittare di questa offerta?

Mondly è stata premiata come "App dell'Anno" da Facebook e "Migliore nuova app" da Apple e vanta oltre 125 milioni di download in tutto il mondo. Quest'app innovativa ti offre un modo divertente, veloce e facile per imparare nuove lingue come un vero madrelingua. Attraverso esercizi focalizzati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, Mondly ti aiuta a sviluppare le tue competenze linguistiche in modo efficace.

Le caratteristiche che rendono Mondly unico:

Con Mondly Premium, avrai accesso a ben 41 lingue diverse , permettendoti di esplorare culture e tradizioni in tutto il mondo

, permettendoti di esplorare culture e tradizioni in tutto il mondo Concentrandoti su frasi di uso comune anziché singole parole, imparerai a comunicare in pochi minuti, accelerando il tuo processo di apprendimento

anziché singole parole, imparerai a comunicare in pochi minuti, accelerando il tuo processo di apprendimento Mondly si avvale della collaborazione di madrelingua professionisti per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali

per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali Grazie a un chatbot con riconoscimento vocale di prim'ordine e lezioni in Realtà Aumentata , potrai esercitarti in conversazioni reali e memorizzare informazioni in modo efficace

di prim'ordine e , potrai esercitarti in conversazioni reali e memorizzare informazioni in modo efficace Mondly utilizza intervalli per la ripetizione che favoriscono un apprendimento rapido e duraturo delle nuove lingue

Puoi iniziare il tuo percorso linguistico da qualsiasi lingua tu voglia: le lezioni saranno tradotte nella tua lingua madre e non più soltanto in italiano o in inglese, abbattendo - di fatto - le barriere dell'apprendimento tradizionale.

L'offerta primaverile è un buon punto di partenza per chi vuole migliorarsi e imparare una nuova lingua velocemente e senza difficoltà: il piano Premium, che garantisce accesso a vita a 41 lingue, è disponibile al prezzo di soli 89,99 euro anziché 1999,99 euro, come da listino. Un risparmio pari al 96%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.