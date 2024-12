dxday 2025: il programma completo è online

Il 13 marzo 2025, presso Hotel Savoia Regency di Bologna, si terrà la seconda edizione del dxday. Un appuntamento completamente dedicato a chi desidera scoprire, esplorare e potenziare la DX (Developer Experience) in ogni sua forma. Protagonisti dell'industria, sviluppatori e appassionati di tecnologia avranno un'occasione in più per condividere esperienze, parlare di innovazione, fare networking e confrontarsi sulle best practices che migliorano e massimizzano la DX e la produttività.

Di cosa si parlerà durante il dxday

Organizzato dal GrUSP, il dxday è un evento internazionale durante il quale non solo chi lavora con il codice ma anche Tech Leads, manager, Product Manager, HR e Team Leads potranno aggiornarsi sui trend più recenti, migliorare le proprie skill, trovare ispirazione per nuovi progetti ed espandere il proprio network. Interventi tenuti da speaker esperti, case study ed esempi di successo nel mondo reale saranno al centro di una conferenza incentrata su tutto ciò che riguarda la Developer Experience.

Dagli ephemeral environment, all'uso delle AI nello sviluppo, dall'API Design al remote development fino alla Remote Collaboration e ai sistemi IDP (Internal Developer Portal). Tutti gli aspetti del settore verranno approfonditi senza dimenticare l'importanza dei tool, degli ambienti di sviluppo, dell'Onboarding, della condivisione di conoscenze, della Continuous Integration e del Continuous Deployment.

Il programma è già disponibile

Il programma dei talk del dxday di Bologna, che sarà accessibile sia in presenza che online, è già disponibile. Ecco tutti i protagonisti della conferenza e i loro interventi:

Kinga Gazdzinska - "Before It Was Cool: 6 years of our Internal Developer Portal".

Biglietti in sconto per i lettori di HTML.it

Vuoi partecipare alla prossima edizione del dxday di Bologna? Acquista i biglietti! Per te c'è anche uno sconto del 10% con il codice media_HTMLIT. Non puoi mancare!