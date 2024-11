Incontro DevOps Italia 2025. È aperta la Call for paper

Il 14 marzo 2025, presso l'Hotel Savoia Regency di Bologna, si svolgerà l'evento Incontro DevOps Italia 2025. XIII edizione della conferenza italiana dedicata alle tematiche DevOps. Organizzato dal GrUSP, l'appuntamento avrà luogo sia in presenza che online in streaming. Il giorno prima, nella stessa location, si potrà assistere invece alla conferenza internazionale "dxday" dedicata alla Developer Experience.

Di cosa si parlerà durante Incontro DevOps Italia 2025

La conferenza sarà un'occasione per assistere a talk tenuti da esperti e dedicati a tutto ciò che riguarda il lavoro e le tecnologie in ambito DevOps. Gli argomenti trattati riguarderanno quindi Continuous Delivery, Cloud e piattaforme come Azure, AWS e Google Cloud così come Microservice, Automation, Testing, Big Data, Container, Data Center Operating System, Software Operability. Non mancheranno poi interventi incentrati su MLOps, FinOps, buone pratiche, soluzioni per la scalabilità delle risorse e per l'orchestrazione dei container come Kubernetes.

È aperta la Call for paper

La Call for paper per Incontro DevOps Italia 2025 è già aperta e lo rimarrà fino alle 23:59 del 30 novembre 2024. Grazie ad essa avrai la possibilità di condividere le tue competenze e, se lo desideri, presentare il tuo case study al pubblico dell'appuntamento. Sarà un'opportunità per farti conoscere, estendere la tua rete professionale e divenire parte attiva delle conversazioni incentrate sugli argomenti che ti appassionano.

Nel caso in cui il tuo talk dovesse essere selezionato potrai presentarlo personalmente durante l'evento. Avrai accesso alla conferenza, una cena con team e speaker, una notte in hotel o in alternativa una sponsorizzazione gratuita per la tua azienda. Non devi fare altro che consultare la Call for paper su Sessionize e leggere i dettagli su conferenza e procedure per la selezione dei talk. Affrettati perché, come anticipato, la deadline per l'invio delle proposte è fissata per il 30 novembre 2024.

Biglietti e sconti per i lettori di HTML.it

Partecipa ad Incontro DevOps Italia 2025 il 14 marzo 2025 a Bologna! Per te è disponibile anche uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto, senza limiti di tempo. Il codice per ottenerlo è media_HTMLIT.