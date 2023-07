Vuoi fare video e foto spettacolari delle tue vacanze? Abbiamo selezionato per te un prodotto stratosferico: si tratta del drone con telecamera dotato di una super autonomia di ben 40 minuti ad un prezzo minuscolo. Dal costo già scontato di 72 euro Amazon ti consente di applicare un ulteriore coupon sconto del 20%. Prendilo adesso!

Drone Holy Stone HS440 con telecamera 1080P e ben 40 minuti di volo ora in SUPER OFFERTA

Il drone che ti proponiamo adotta un eccellente modulo fotocamera e supporta l'output di foto e video di qualità HD 1080P. Il campo visivo grandangolare di 112° fornisce un'immagine più grande. Durante il volo, puoi anche regolare l'angolazione della fotocamera tramite telecomando o app per scattare la foto che desideri.

La batteria al litio da 1900 mAh ad alta capacità può vantare una durata complessiva elevatissima di ben 40 minuti. Il dispositivo arriverà a casa tua corredato di 2 batterie. Le eliche di dimensioni maggiori offrono un volo più stabile ed efficiente con una maggiore capacità anti-inceppamento. Questo drone HS440 è piccolo ma potente. Inoltre adotta un design pieghevole che fa risparmiare spazio in modo efficace ed è facile da trasportare e riporre. Utilizzando materiali di alta qualità, il peso del prodotto è di soli 166 grammi, il che prolunga efficacemente il suo tempo di volo. Nella confezione è poi inclusa una custodia portatile, utile per riporre e proteggerlo correttamente.

Facilissimo da usare. Il decollo/atterraggio si effettua con un solo tasto. Rotazione ad alta velocità, modalità surround e regolazione a due velocità per soddisfare le tue esigenze di controllo. La modalità senza testa è conveniente per le tue esigenze di ripresa. Puoi anche attivare la modalità follow nell'app per pianificare il percorso di volo. Dotato anche di arresto di emergenza.

Supporta due modalità di controllo: remoto e wifi. La distanza di controllo e la distanza di ritorno dell'immagine sono fino a 100 metri. Il frame rate di trasmissione in tempo reale è 20FPS. Ti aiuta a catturare ogni momento meraviglioso da una prospettiva a volo d'uccello, sia che tu stia filmando su una spiaggia deserta o catturando i dettagli di una divertente riunione di famiglia. Il caricabatterie ha una protezione da sovracorrente e sovraccarico e si spegnerà automaticamente quando è completamente carica.

Prendilo adesso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.