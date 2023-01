Dridex: il malware bancario arriva anche su macOS

Se sino a qualche tempo addietro il già noto malware bancario Dridex rappresentava una minaccia solo per gli utenti Windows, stando a quanto recentemente emerso dovrebbero iniziare a preoccuparsi seriamente pure gli utenti che utilizzano macOS. I ricercatori di Trend Micro hanno infatti segnalato che una variante della minaccia si sta diffondendo sui computer a marchio Apple, sfruttando gli allegati email.

Dridex: ecco la versione per Mac

Secondo gli esperti del settore, alle spalle di Dridex vi sarebbe un gruppo noto come Evil Corp o Indrik Spider, già noti per aver distribuito il malware Gameover Zeus.

Va tuttavia tenuto presente che per avviare il payload necessita ancora di un file eseguile in formato .exe, ma gli hacker stanno cercando di convertire l’agente anche in una versione efficace su macOS.

Trend Micro ha infatti avuto modo di analizzare un campione del malware che può essere eseguito pure su macOS e che contiene un documento dannoso che viene avviato in automatico ogni volta che l’utente lo apre, andando a sovrascrivere tutti i file Microsoft Word nella directory utente e contattando un server remoto per scaricare altri file, compreso l’eseguibile del malware.

