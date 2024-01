Dove vedere la sesta puntata di MasterChef Italia 13 in streaming

Questa sera andrà in onda la sesta puntata di MasterChef Italia 13. Un episodio attesissimo che metterà gli aspiranti chef a confronto con dure e inaspettate prove. La puntata avrà inizio alle ore 21.15 e potrai seguirla in diretta streaming anche su NOW, sfruttando il pass Entertainment disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

MasterChef Italia 13: sesta puntata in streaming, cosa aspettarti

La sesta puntata di MasterChef Italia 13 comincerà con la consueta prova esterna che avrà la cornice inattesa del Padel Club del Castello di Tolcinasco, situato alle porte di Milano, Qui, gli aspiranti chef di MasterChef Italia si sfideranno in un torneo esclusivo di padel con personaggi famosi del calibro degli ex calciatori Nicola Amoruso e Mark Iuliano oltre alla giornalista di Sky Sport, Giorgia Cenni.

Al di là di questo momento, comunque, ci sarà la Red Mystery Box, che introduce una nuova dinamica nella competizione culinaria che sarà accompagnato dal ritorno dello chef Davide Scabin, che ha già messo a dura prova i partecipanti con i Live Cooking. Il miglior cuoco di questa sfida si aggiudicherà la Golden Pin, mentre agli altri spetterà il terribile Pressure Test.

Il Pressure Test sarà decisivo con il rischio di dover abbandonare il proprio grembiule bianco. Chi non riuscirà a segnare il punto nel momento decisivo si troverà di fronte a una sfida culinaria immediata e senza appello.

Preparati a non perderti neanche un minuto in diretta streaming su NOW a partire dalle 21.15 con il pass Entertainment. Abbonati adesso a partire da 6,99 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.